https://ria.ru/20220809/kino-1808248758.html

Фильмы из России, Канады, США покажут на кинофестивале "Форма жизни"

Фильмы из России, Канады, США покажут на кинофестивале "Форма жизни" - РИА Новости, 09.08.2022

Фильмы из России, Канады, США покажут на кинофестивале "Форма жизни"

Фильмы из России, Израиля, Китая, Канады, США, Сербии и Казахстана будут представлены на международном кинофестивале "Форма жизни", который пройдет c 17 по 21... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:42

2022-08-09T11:42

2022-08-09T11:42

культура

россия

китай

канада

андрей кончаловский

кино и сериалы

пермь

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Фильмы из России, Израиля, Китая, Канады, США, Сербии и Казахстана будут представлены на международном кинофестивале "Форма жизни", который пройдет c 17 по 21 августа в Перми и районах Пермского края."II Международный кинофестиваль "Форма жизни" объявил программу. На фестивале пройдут международный и национальный конкурсы документальных и научно-популярных фильмов, посвященных всем формам жизни на планете", — говорится в сообщении пресс-службы Киностудии им. М. Горького.На открытии 18 августа состоится показ фильма Юлии Киселевой "Чип внутри меня", в котором рассказаны пять историй людей с чипами в голове. Фильмом закрытия фестиваля станет лента "Атлантида" режиссера Юрия Анкарани – о молодом парне с острова на краю Венецианской лагуны. Он пытается создать самую быструю лодку в лагуне, однако его действия приводят лишь к большему разрушению окружающей среды. В международном конкурсе будут представлены девять документальных картин из России, Израиля, Китая, Канады, США, Сербии и Казахстана. В них поднимаются экологические темы и проблемы, связанные с сохранением природного баланса и правильным местом человека в этом балансе.В частности, заявленная российская картина Евгения Григорьева "Руками", повествующая о людях, чьи руки ежедневно создают главные составляющие жизни на планете. Режиссер фильма следит за героями – слесарем и рыбаком, сталеваром и фермером, мебельщиком и анестезиологом – и неожиданно из наблюдателя сам становится создателем. "Летние ночи" израильского режиссера Охада Мильштейна погрузит зрителя в мир глазами шестилетнего ребенка. Лента "Сквозь времена года" китайского режиссера Сьяпукати Мулати документирует исчезновение кочевой казахской культуры Синьцзяна.Национальный конкурс включает в себя восемь картин, которые были выпущены в 2021–2022 годах. Среди них "Над уровнем моря" – женские истории на разных берегах Каспийского моря режиссера Дениса Шабаева, исследование восстановления мира живой природы на территории Чечни режиссера Дмитрия Семибратова "Чечня и мир", картина Павла Никифорова "Речные", в которой рассказаны истории людей, стремящихся жить у рек и другие. Во внеконкурсную программу "Живое-неживое" вошли фильмы "Кто ты, волонтер", "Какой-то новый Бродвей", "Такие люди", "Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал", "У нас отняли лица". В программе "Теrra-тория" будут показаны картины "Волок. Сны о дороге", "Доктор Апа", Ante Lucem,"Властительницы Евразии". В программе "Дети.DOC" - "Спасти планету", "Реки"."Нам было крайне важно собрать весь спектр социальных, портретных, очерковых историй мировой документалистики, посвященный глобальным вопросам сохранения и взаимодействия человека и окружающей его Вселенной. Отрадно, что нам удалось представить пермскому зрителю такое большое количество премьерных фильмов (не только в конкурсах), это позволит увидеть интересные и неравнодушные истории со всего мира, которые никогда не демонстрировались в России. Национальный конкурс впервые демонстрирует не хронологический, а концептуальный подбор фильмов, посвященных широкой теме экологических проблем и человеческой вовлеченности в них в контексте современной России", – цитирует пресс-служба программного директора II МКФ "Форма жизни" Марию Безенкову.Также в рамках фестиваля пройдет ретроспектива фильмов режиссера Андрея Кончаловского, которому в этом году исполняется 85 лет. Будут показаны картины "Первый учитель", "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", "Рай", "Человек неунывающий".

https://ria.ru/20220718/kino-1802704030.html

https://ria.ru/20220808/hoffman-1807564076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

россия, китай, канада, андрей кончаловский, кино и сериалы, пермь