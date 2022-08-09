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СК проверит данные об избиении пенсионерки в геронтоцентре в Перми

СК проверит данные об избиении пенсионерки в геронтоцентре в Перми - РИА Новости, 09.08.2022

СК проверит данные об избиении пенсионерки в геронтоцентре в Перми

Следователи начали проверку после появления информации об избиении 85-летней женщины в пермском геронтологическом центре, сообщает региональное управление СК... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:02

2022-08-09T15:02

2022-08-09T15:02

россия

происшествия

пермский край

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 9 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после появления информации об избиении 85-летней женщины в пермском геронтологическом центре, сообщает региональное управление СК РФ.Ранее местные СМИ написали, что к проживающей в Верхне-Курьинском геронтологическом центре в Перми женщине применили физическую силу. Указывалось, что на ситуацию обратила внимание гостья центра для престарелых, она навещала одну из пациенток. При последней встрече лицо пенсионерки было в крови, а в 2021 году открытые участки ее тела были покрыты синяками."По данному факту следственным отделом по Мотовилихинскому району г. Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Также в СК отметили, что в учреждение выехали сотрудники следственного управления, они опрашивают возможных свидетелей и очевидцев инцидента.В краевом минсоцразвития РИА Новости пояснили, что жалоб и заявлений на сотрудников центра для престарелых не поступало, ведомство проводит внутреннюю проверку и разбирается в ситуации.

https://ria.ru/20220723/proisshestvie-1804450270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, пермский край, пермь, следственный комитет россии (ск рф)