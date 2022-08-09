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СК проверит данные об избиении пенсионерки в геронтоцентре в Перми - РИА Новости, 09.08.2022
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СК проверит данные об избиении пенсионерки в геронтоцентре в Перми
СК проверит данные об избиении пенсионерки в геронтоцентре в Перми - РИА Новости, 09.08.2022
СК проверит данные об избиении пенсионерки в геронтоцентре в Перми
Следователи начали проверку после появления информации об избиении 85-летней женщины в пермском геронтологическом центре, сообщает региональное управление СК... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:02
2022-08-09T15:02
россия
происшествия
пермский край
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 9 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после появления информации об избиении 85-летней женщины в пермском геронтологическом центре, сообщает региональное управление СК РФ.Ранее местные СМИ написали, что к проживающей в Верхне-Курьинском геронтологическом центре в Перми женщине применили физическую силу. Указывалось, что на ситуацию обратила внимание гостья центра для престарелых, она навещала одну из пациенток. При последней встрече лицо пенсионерки было в крови, а в 2021 году открытые участки ее тела были покрыты синяками."По данному факту следственным отделом по Мотовилихинскому району г. Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Также в СК отметили, что в учреждение выехали сотрудники следственного управления, они опрашивают возможных свидетелей и очевидцев инцидента.В краевом минсоцразвития РИА Новости пояснили, что жалоб и заявлений на сотрудников центра для престарелых не поступало, ведомство проводит внутреннюю проверку и разбирается в ситуации.
https://ria.ru/20220723/proisshestvie-1804450270.html
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россия, происшествия, пермский край, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
15:02 09.08.2022
 
СК проверит данные об избиении пенсионерки в геронтоцентре в Перми

Следователи проверят данные об избиении 85-летней пенсионерки в геронтоцентре в Перми

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕРМЬ, 9 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после появления информации об избиении 85-летней женщины в пермском геронтологическом центре, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее местные СМИ написали, что к проживающей в Верхне-Курьинском геронтологическом центре в Перми женщине применили физическую силу. Указывалось, что на ситуацию обратила внимание гостья центра для престарелых, она навещала одну из пациенток. При последней встрече лицо пенсионерки было в крови, а в 2021 году открытые участки ее тела были покрыты синяками.
"По данному факту следственным отделом по Мотовилихинскому району г. Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Также в СК отметили, что в учреждение выехали сотрудники следственного управления, они опрашивают возможных свидетелей и очевидцев инцидента.
В краевом минсоцразвития РИА Новости пояснили, что жалоб и заявлений на сотрудников центра для престарелых не поступало, ведомство проводит внутреннюю проверку и разбирается в ситуации.
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РоссияПроисшествияПермский крайПермьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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