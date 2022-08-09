https://ria.ru/20220809/istoriya-1808387481.html
Кириенко заявил о попытках фальсификации новейшей истории
Кириенко заявил о попытках фальсификации новейшей истории - РИА Новости, 09.08.2022
Кириенко заявил о попытках фальсификации новейшей истории
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что в настоящее время происходят попытки фальсификации не далёкой истории, а... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T18:03
2022-08-09T18:03
2022-08-09T20:28
общество
россия
сергей кириенко
история
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что в настоящее время происходят попытки фальсификации не далёкой истории, а новейшей."Мы сейчас на глазах видим, когда попытки фальсификации происходят не далёкой истории, которая была когда-то давно, а попытки фальсифицировать совсем новейшую историю прямо на глазах", - сказал Кириенко участникам молодежного историко-культурного форума "Истоки".Он также поблагодарил участников за то, что те в качестве призвания выбрали изучение истории, а также передачу знаний об истории следующему поколению. "Сейчас кто-то из ребят (участников форума - ред.) вспоминал золотую фразу, что только тот народ и та страна, которые знают свою историю, имеют будущее. Это абсолютная правда", - добавил Кириенко.
https://ria.ru/20220331/istoriya-1781143583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, сергей кириенко, история
18:03 09.08.2022 (обновлено: 20:28 09.08.2022)
Кириенко заявил о попытках фальсификации новейшей истории
Кириенко заявил, что сейчас пытаются фальсифицировать не далекую историю, а новейшую
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что в настоящее время происходят попытки фальсификации не далёкой истории, а новейшей.
"Мы сейчас на глазах видим, когда попытки фальсификации происходят не далёкой истории, которая была когда-то давно, а попытки фальсифицировать совсем новейшую историю прямо на глазах", - сказал Кириенко участникам молодежного историко-культурного форума "Истоки".
Он также поблагодарил участников за то, что те в качестве призвания выбрали изучение истории, а также передачу знаний об истории следующему поколению. "Сейчас кто-то из ребят (участников форума - ред.) вспоминал золотую фразу, что только тот народ и та страна, которые знают свою историю, имеют будущее. Это абсолютная правда", - добавил Кириенко.