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МИД: Россия и США обсудят ситуацию с приостановкой инспекций в рамках СНВ-3 - РИА Новости, 09.08.2022
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МИД: Россия и США обсудят ситуацию с приостановкой инспекций в рамках СНВ-3
МИД: Россия и США обсудят ситуацию с приостановкой инспекций в рамках СНВ-3 - РИА Новости, 09.08.2022
МИД: Россия и США обсудят ситуацию с приостановкой инспекций в рамках СНВ-3
Специалисты России и США будут обсуждать приостановку инспекций в рамках ДСНВ-3, США нужно будет определиться с тем, как они хотят поступать дальше, заявил... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T23:18
2022-08-09T23:18
россия
москва
сша
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ООН, 9 авг – РИА Новости. Специалисты России и США будут обсуждать приостановку инспекций в рамках ДСНВ-3, США нужно будет определиться с тем, как они хотят поступать дальше, заявил журналистам замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.Как заявило ранее внешнеполитическое ведомство РФ, Москва вынуждена вывести свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США, которые фактически лишают РФ права на инспекции в Штатах. По данным МИД, после решения всех проблем, связанных с инспекциями, Россия незамедлительно отменит решение об их приостановке."Это является предметом того, о чем наши специалисты будут разговаривать с американцами", - добавил он.По его словам, теперь будут взаимные обсуждения, "после последует какая-то реакция США". "Я не думаю, что она последует очень быстро, им потребуется все основательно изучить и понять, что они хотят делать дальше", - отметил дипломат.Он указал, что с юридической точки зрения позиция РФ хорошо проработана, предложения РФ предусмотрены договором."Понятно, что такое происходит впервые. Такой механизм никогда не применялся. Мы воспользовались нашим правом по договору", - указал Вишневецкий."Действительно возникает неравноправная ситуация. Наши инспекторы не могут лететь через территорию Европы, нам не дают возможности получить транзитные визы, не дают пролететь нашим самолетам. Мы никаких ограничений на этот счет против США не вводили", - пояснил он.Он рассказал, что прежде чем запрашивать инспекцию в рамках ДСНВ, Россия предложила американской стороне договориться о том, как действовать в этой ситуации."Вместо этого американская сторона вбросила запрос на инспекцию. Данная акция носила явно провокационный характер, последовал соответствующий наш ответ. По договору мы должны были ответить очень быстро - реакция на инспекцию может прибыть в течение 32 часов. Мы оперативно отреагировали", - заявил он.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.
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россия, москва, сша
23:18 09.08.2022
 
МИД: Россия и США обсудят ситуацию с приостановкой инспекций в рамках СНВ-3

Дипломат Вишневецкий: Россия и США будут обсуждать приостановку инспекций в рамках СНВ-3

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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ООН, 9 авг – РИА Новости. Специалисты России и США будут обсуждать приостановку инспекций в рамках ДСНВ-3, США нужно будет определиться с тем, как они хотят поступать дальше, заявил журналистам замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
Как заявило ранее внешнеполитическое ведомство РФ, Москва вынуждена вывести свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США, которые фактически лишают РФ права на инспекции в Штатах. По данным МИД, после решения всех проблем, связанных с инспекциями, Россия незамедлительно отменит решение об их приостановке.
"Это технический вопрос. Прежде чем обсуждать вопрос широко и публично, его необходимо рассмотреть специалистам в области договора, инспекционной деятельности. Там есть немало нюансов", - сказал Вишневецкий, отвечая на вопрос о том, были ли уже контакты между РФ и США по поводу приостановки инспекций.
"Это является предметом того, о чем наши специалисты будут разговаривать с американцами", - добавил он.
По его словам, теперь будут взаимные обсуждения, "после последует какая-то реакция США". "Я не думаю, что она последует очень быстро, им потребуется все основательно изучить и понять, что они хотят делать дальше", - отметил дипломат.
Он указал, что с юридической точки зрения позиция РФ хорошо проработана, предложения РФ предусмотрены договором.
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"Понятно, что такое происходит впервые. Такой механизм никогда не применялся. Мы воспользовались нашим правом по договору", - указал Вишневецкий.
"Действительно возникает неравноправная ситуация. Наши инспекторы не могут лететь через территорию Европы, нам не дают возможности получить транзитные визы, не дают пролететь нашим самолетам. Мы никаких ограничений на этот счет против США не вводили", - пояснил он.
Он рассказал, что прежде чем запрашивать инспекцию в рамках ДСНВ, Россия предложила американской стороне договориться о том, как действовать в этой ситуации.
"Вместо этого американская сторона вбросила запрос на инспекцию. Данная акция носила явно провокационный характер, последовал соответствующий наш ответ. По договору мы должны были ответить очень быстро - реакция на инспекцию может прибыть в течение 32 часов. Мы оперативно отреагировали", - заявил он.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора на пять лет.
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