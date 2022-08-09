https://ria.ru/20220809/gorodki-1808429604.html

Первый в России центр городошного спорта появится в Подольске

Первый в России центр городошного спорта появится в Подольске - РИА Новости, 09.08.2022

Первый в России центр городошного спорта появится в Подольске

Первый в России центр городошного спорта появится в городском округе Подольск Московской области, на территории стадиона "Труд". Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T19:45

2022-08-09T19:45

2022-08-09T19:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808426444_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_5f4ce2ae95aefbc6f246049d4ce50f40.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Первый в России центр городошного спорта появится в городском округе Подольск Московской области, на территории стадиона "Труд". Об этом сообщил телеканал "360".Площадь центра составит 900 квадратных метров, там будут четыре игровых поля с трибунами на 200 мест, также на территории оборудуют крытые навесы и пандусы."Это первая подобная площадка в стране. Федерация городошного спорта России прорабатывает возможность открытия в Большом Подольске тренировочной базы сборной команды РФ на постоянной основе", — рассказал глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.В день города в центре состоятся первые соревнования, а всероссийские соревнования по игре в городки центр сможет принять уже в 2023 году.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)