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Первый в России центр городошного спорта появится в Подольске
Первый в России центр городошного спорта появится в Подольске - РИА Новости, 09.08.2022
Первый в России центр городошного спорта появится в Подольске
Первый в России центр городошного спорта появится в городском округе Подольск Московской области, на территории стадиона "Труд". Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T19:45
2022-08-09T19:45
2022-08-09T19:45
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Первый в России центр городошного спорта появится в городском округе Подольск Московской области, на территории стадиона "Труд". Об этом сообщил телеканал "360".Площадь центра составит 900 квадратных метров, там будут четыре игровых поля с трибунами на 200 мест, также на территории оборудуют крытые навесы и пандусы."Это первая подобная площадка в стране. Федерация городошного спорта России прорабатывает возможность открытия в Большом Подольске тренировочной базы сборной команды РФ на постоянной основе", — рассказал глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.В день города в центре состоятся первые соревнования, а всероссийские соревнования по игре в городки центр сможет принять уже в 2023 году.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Первый в России центр городошного спорта появится в городском округе Подольск Московской области, на территории стадиона "Труд". Об этом сообщил телеканал "360"
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Площадь центра составит 900 квадратных метров, там будут четыре игровых поля с трибунами на 200 мест, также на территории оборудуют крытые навесы и пандусы.
"Это первая подобная площадка в стране. Федерация городошного спорта России прорабатывает возможность открытия в Большом Подольске тренировочной базы сборной команды РФ на постоянной основе", — рассказал глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.
В день города в центре состоятся первые соревнования, а всероссийские соревнования по игре в городки центр сможет принять уже в 2023 году.