https://ria.ru/20220809/gelendzhik-1808285544.html

Осквернившую Вечный огонь в Геленджике туристку отправили на лечение

Осквернившую Вечный огонь в Геленджике туристку отправили на лечение - РИА Новости, 09.08.2022

Осквернившую Вечный огонь в Геленджике туристку отправили на лечение

Туристку, танцевавшую на постаменте мемориального комплекса "Вечный огонь" в Геленджике, нашли и отправили на лечение, сообщает пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:47

2022-08-09T13:47

2022-08-09T13:47

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КРАСНОДАР, 9 авг — РИА Новости. Туристку, танцевавшую на постаменте мемориального комплекса "Вечный огонь" в Геленджике, нашли и отправили на лечение, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю."Сотрудники полиции установили личность и местонахождение девушки, танцующей на постаменте "Вечный огонь" в Геленджике. 19-летняя жительница Москвы уже убыла по месту жительства и в настоящее время находится на принудительном лечении в медицинском учреждении", — говорится в релизе.Проверка была назначена после видеоролика, опубликованного в социальных сетях, на котором девушка ходила по мемориальному комплексу "Вечный огонь" в Геленджике.

https://ria.ru/20220805/gelendzhik-1807523592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

геленджик, москва, полиция, туризм, новости - туризм, видео, краснодарский край