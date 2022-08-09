https://ria.ru/20220809/gelendzhik-1808285544.html
Осквернившую Вечный огонь в Геленджике туристку отправили на лечение
Осквернившую Вечный огонь в Геленджике туристку отправили на лечение - РИА Новости, 09.08.2022
Осквернившую Вечный огонь в Геленджике туристку отправили на лечение
Туристку, танцевавшую на постаменте мемориального комплекса "Вечный огонь" в Геленджике, нашли и отправили на лечение, сообщает пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:47
2022-08-09T13:47
2022-08-09T13:47
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КРАСНОДАР, 9 авг — РИА Новости. Туристку, танцевавшую на постаменте мемориального комплекса "Вечный огонь" в Геленджике, нашли и отправили на лечение, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю."Сотрудники полиции установили личность и местонахождение девушки, танцующей на постаменте "Вечный огонь" в Геленджике. 19-летняя жительница Москвы уже убыла по месту жительства и в настоящее время находится на принудительном лечении в медицинском учреждении", — говорится в релизе.Проверка была назначена после видеоролика, опубликованного в социальных сетях, на котором девушка ходила по мемориальному комплексу "Вечный огонь" в Геленджике.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, москва, полиция, туризм, новости - туризм, видео, краснодарский край
Осквернившую Вечный огонь в Геленджике туристку отправили на лечение
Туристку из Москвы, станцевавшую на Вечном огне в Геленджике, отправили на лечение
КРАСНОДАР, 9 авг — РИА Новости. Туристку, танцевавшую на постаменте мемориального комплекса "Вечный огонь" в Геленджике, нашли и отправили на лечение, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.
"Сотрудники полиции установили личность и местонахождение девушки, танцующей на постаменте "Вечный огонь" в Геленджике. 19-летняя жительница Москвы уже убыла по месту жительства и в настоящее время находится на принудительном лечении в медицинском учреждении", — говорится в релизе.
Проверка была назначена после видеоролика, опубликованного в социальных сетях, на котором девушка ходила по мемориальному комплексу "Вечный огонь" в Геленджике.