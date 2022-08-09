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Осквернившую Вечный огонь в Геленджике туристку отправили на лечение - РИА Новости, 09.08.2022
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Туризм
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Осквернившую Вечный огонь в Геленджике туристку отправили на лечение
Осквернившую Вечный огонь в Геленджике туристку отправили на лечение - РИА Новости, 09.08.2022
Осквернившую Вечный огонь в Геленджике туристку отправили на лечение
Туристку, танцевавшую на постаменте мемориального комплекса "Вечный огонь" в Геленджике, нашли и отправили на лечение, сообщает пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:47
2022-08-09T13:47
туризм
геленджик
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полиция
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КРАСНОДАР, 9 авг — РИА Новости. Туристку, танцевавшую на постаменте мемориального комплекса "Вечный огонь" в Геленджике, нашли и отправили на лечение, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю."Сотрудники полиции установили личность и местонахождение девушки, танцующей на постаменте "Вечный огонь" в Геленджике. 19-летняя жительница Москвы уже убыла по месту жительства и в настоящее время находится на принудительном лечении в медицинском учреждении", — говорится в релизе.Проверка была назначена после видеоролика, опубликованного в социальных сетях, на котором девушка ходила по мемориальному комплексу "Вечный огонь" в Геленджике.
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геленджик, москва, полиция, туризм, новости - туризм, видео, краснодарский край
13:47 09.08.2022
 
Осквернившую Вечный огонь в Геленджике туристку отправили на лечение

Туристку из Москвы, станцевавшую на Вечном огне в Геленджике, отправили на лечение

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на "Кемпински Гранд Отель" и микрорайон Парус в Геленджике
Вид на Кемпински Гранд Отель и микрорайон Парус в Геленджике - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 9 авг — РИА Новости. Туристку, танцевавшую на постаменте мемориального комплекса "Вечный огонь" в Геленджике, нашли и отправили на лечение, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.
"Сотрудники полиции установили личность и местонахождение девушки, танцующей на постаменте "Вечный огонь" в Геленджике. 19-летняя жительница Москвы уже убыла по месту жительства и в настоящее время находится на принудительном лечении в медицинском учреждении", — говорится в релизе.
Проверка была назначена после видеоролика, опубликованного в социальных сетях, на котором девушка ходила по мемориальному комплексу "Вечный огонь" в Геленджике.
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