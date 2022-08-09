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Стриптизерша выставила трусы принца Гарри на аукцион
Стриптизерша выставила трусы принца Гарри на аукцион - РИА Новости, 09.08.2022
Стриптизерша выставила трусы принца Гарри на аукцион
Бывшая стриптизерша Кэрри Ройал выставила на аукцион трусы принца Гарри, в которых он был на скандальной вечеринке в Лас-Вегасе, передает портал TMZ. Девушка... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:34
2022-08-09T15:34
2022-08-09T15:34
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бывшая стриптизерша Кэрри Ройал выставила на аукцион трусы принца Гарри, в которых он был на скандальной вечеринке в Лас-Вегасе, передает портал TMZ. Девушка отметила, что в 2012 году она была с принцем в одной комнате и забрала белье. Спустя 10 лет женщина решила напомнить о бурной ночи всему миру.Торги начнутся в четверг, 11 августа. Начальная ставка – 10 тысяч долларов.В августе 2012 года Гарри отправился с друзьями на вечеринку в Лас-Вегас – тогда в Сеть попали резонансные фотографии с обнаженным принцем. На одной из них он стоял, прикрыв гениталии руками, а рядом позировала обнаженная девушка.
https://ria.ru/20220415/vstrecha-1783636022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, принц гарри, шоу-бизнес
Стриптизерша выставила трусы принца Гарри на аукцион
Бывшая стриптизерша Кэрри Ройал выставила трусы принца Гарри на аукцион