https://ria.ru/20220809/garri-1808341178.html

Стриптизерша выставила трусы принца Гарри на аукцион

Стриптизерша выставила трусы принца Гарри на аукцион - РИА Новости, 09.08.2022

Стриптизерша выставила трусы принца Гарри на аукцион

Бывшая стриптизерша Кэрри Ройал выставила на аукцион трусы принца Гарри, в которых он был на скандальной вечеринке в Лас-Вегасе, передает портал TMZ. Девушка... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:34

2022-08-09T15:34

2022-08-09T15:34

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бывшая стриптизерша Кэрри Ройал выставила на аукцион трусы принца Гарри, в которых он был на скандальной вечеринке в Лас-Вегасе, передает портал TMZ. Девушка отметила, что в 2012 году она была с принцем в одной комнате и забрала белье. Спустя 10 лет женщина решила напомнить о бурной ночи всему миру.Торги начнутся в четверг, 11 августа. Начальная ставка – 10 тысяч долларов.В августе 2012 года Гарри отправился с друзьями на вечеринку в Лас-Вегас – тогда в Сеть попали резонансные фотографии с обнаженным принцем. На одной из них он стоял, прикрыв гениталии руками, а рядом позировала обнаженная девушка.

https://ria.ru/20220415/vstrecha-1783636022.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, принц гарри, шоу-бизнес