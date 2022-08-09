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В Москве пройдет фестиваль-пристройство "Собаки, которые любят" - РИА Новости, 09.08.2022
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В Москве пройдет фестиваль-пристройство "Собаки, которые любят"
В Москве пройдет фестиваль-пристройство "Собаки, которые любят" - РИА Новости, 09.08.2022
В Москве пройдет фестиваль-пристройство "Собаки, которые любят"
В московской МЕГЕ "Теплый стан" 21 августа пройдет тринадцатый фестиваль по пристройству животных из приютов, его проведет благотворительный фонд "Собаки,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T21:45
2022-08-09T21:45
москва
благотворительность
животные
бездомные животные
дикие животные
собаки
кошки
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В московской МЕГЕ "Теплый стан" 21 августа пройдет тринадцатый фестиваль по пристройству животных из приютов, его проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят".На мероприятии своих хозяев будут ждать 45 собак и 20 кошек, которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получат подарки от организаторов.Тех, кто готовится к появлению дома животного, ждут консультации от лучших специалистов-ветеринаров и кинологов. Для детей проведут мастер-класс "Юный ветеринар", на котором маленьких посетителей фестиваля научат оказывать помощь своим любимцам.Посетители, у которых нет возможности завести домашнего любимца, смогут угостить жителей приюта специальными лакомствами и сфотографироваться с ними на память, а также посетить интерактивную фото-зону с возможностью мгновенной печати снимков.На территории фестиваля будет организован пункт сбора подарков для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.Фестиваль пройдет 21 августа с 12:00 до 17:00 в МЕГЕ "Теплый стан" на площадке у "Модного" входа по адресу: Москва, Калужское шоссе, 21-й километр, с.1.Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Благотворительного фонда "Собаки, которые любят" и на странице в VK.
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москва, благотворительность, животные, бездомные животные, дикие животные, собаки, кошки
21:45 09.08.2022
 

В Москве пройдет фестиваль-пристройство "Собаки, которые любят"

© Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят". Афиша
Благотворительный фестиваль Собаки, которые любят. Афиша
© Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В московской МЕГЕ "Теплый стан" 21 августа пройдет тринадцатый фестиваль по пристройству животных из приютов, его проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят".
На мероприятии своих хозяев будут ждать 45 собак и 20 кошек, которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получат подарки от организаторов.
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Благотворительный фестиваль Собаки, которые любят
1 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Благотворительный фестиваль Собаки, которые любят
2 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Благотворительный фестиваль Собаки, которые любят
3 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Благотворительный фестиваль Собаки, которые любят
4 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Благотворительный фестиваль Собаки, которые любят
5 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Благотворительный фестиваль Собаки, которые любят
6 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Благотворительный фестиваль Собаки, которые любят
7 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
1 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
2 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
3 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
4 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
5 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
6 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
7 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
Тех, кто готовится к появлению дома животного, ждут консультации от лучших специалистов-ветеринаров и кинологов. Для детей проведут мастер-класс "Юный ветеринар", на котором маленьких посетителей фестиваля научат оказывать помощь своим любимцам.
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Благотворительный фестиваль Собаки, которые любят - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Посетители, у которых нет возможности завести домашнего любимца, смогут угостить жителей приюта специальными лакомствами и сфотографироваться с ними на память, а также посетить интерактивную фото-зону с возможностью мгновенной печати снимков.
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят". Фотозона
Благотворительный фестиваль Собаки, которые любят - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят". Фотозона
На территории фестиваля будет организован пункт сбора подарков для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят". Благотворительный маркет
Благотворительный фестиваль Собаки, которые любят - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
Фестиваль "Собаки, которые любят". Благотворительный маркет
Фестиваль пройдет 21 августа с 12:00 до 17:00 в МЕГЕ "Теплый стан" на площадке у "Модного" входа по адресу: Москва, Калужское шоссе, 21-й километр, с.1.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Благотворительного фонда "Собаки, которые любят" и на странице в VK.
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