В Москве пройдет фестиваль-пристройство "Собаки, которые любят"
© Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят". Афиша
© Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В московской МЕГЕ "Теплый стан" 21 августа пройдет тринадцатый фестиваль по пристройству животных из приютов, его проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят".
На мероприятии своих хозяев будут ждать 45 собак и 20 кошек, которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получат подарки от организаторов.
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
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Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
2 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
3 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
4 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
5 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
6 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
7 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
1 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
2 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
3 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
4 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
5 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
6 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
7 из 7
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
Тех, кто готовится к появлению дома животного, ждут консультации от лучших специалистов-ветеринаров и кинологов. Для детей проведут мастер-класс "Юный ветеринар", на котором маленьких посетителей фестиваля научат оказывать помощь своим любимцам.
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят"
Посетители, у которых нет возможности завести домашнего любимца, смогут угостить жителей приюта специальными лакомствами и сфотографироваться с ними на память, а также посетить интерактивную фото-зону с возможностью мгновенной печати снимков.
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят". Фотозона
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
Благотворительный фестиваль "Собаки, которые любят". Фотозона
На территории фестиваля будет организован пункт сбора подарков для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"Фестиваль "Собаки, которые любят". Благотворительный маркет
© Фото : Благотворительный Фонд "Собаки, которые любят"
Фестиваль "Собаки, которые любят". Благотворительный маркет
Фестиваль пройдет 21 августа с 12:00 до 17:00 в МЕГЕ "Теплый стан" на площадке у "Модного" входа по адресу: Москва, Калужское шоссе, 21-й километр, с.1.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Благотворительного фонда "Собаки, которые любят" и на странице в VK.