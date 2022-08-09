https://ria.ru/20220809/festival-pristroystvo-1808452825.html

В Москве пройдет фестиваль-пристройство "Собаки, которые любят"

В Москве пройдет фестиваль-пристройство "Собаки, которые любят" - РИА Новости, 09.08.2022

В Москве пройдет фестиваль-пристройство "Собаки, которые любят"

В московской МЕГЕ "Теплый стан" 21 августа пройдет тринадцатый фестиваль по пристройству животных из приютов, его проведет благотворительный фонд "Собаки,... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T21:45

2022-08-09T21:45

2022-08-09T21:45

москва

благотворительность

животные

бездомные животные

дикие животные

собаки

кошки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808453423_0:67:3403:1981_1920x0_80_0_0_f06c7626d8c91f6cbd82937075ed8034.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В московской МЕГЕ "Теплый стан" 21 августа пройдет тринадцатый фестиваль по пристройству животных из приютов, его проведет благотворительный фонд "Собаки, которые любят".На мероприятии своих хозяев будут ждать 45 собак и 20 кошек, которые ищут дом. Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании. Все новые владельцы получат подарки от организаторов.Тех, кто готовится к появлению дома животного, ждут консультации от лучших специалистов-ветеринаров и кинологов. Для детей проведут мастер-класс "Юный ветеринар", на котором маленьких посетителей фестиваля научат оказывать помощь своим любимцам.Посетители, у которых нет возможности завести домашнего любимца, смогут угостить жителей приюта специальными лакомствами и сфотографироваться с ними на память, а также посетить интерактивную фото-зону с возможностью мгновенной печати снимков.На территории фестиваля будет организован пункт сбора подарков для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.Фестиваль пройдет 21 августа с 12:00 до 17:00 в МЕГЕ "Теплый стан" на площадке у "Модного" входа по адресу: Москва, Калужское шоссе, 21-й километр, с.1.Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Благотворительного фонда "Собаки, которые любят" и на странице в VK.

https://ria.ru/20220208/pitomtsy-1771506500.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, благотворительность, животные, бездомные животные, дикие животные, собаки, кошки