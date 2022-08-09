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ФСБ раскрыла план оуновцев* убивать советских солдат при взятии Берлина

ФСБ раскрыла план оуновцев* убивать советских солдат при взятии Берлина - РИА Новости, 09.08.2022

ФСБ раскрыла план оуновцев* убивать советских солдат при взятии Берлина

Украинские националисты, помогая гитлеровцам оборонять Берлин весной 1945 года, должны были из засады жечь советские танки и убивать воинов Красной армии, а... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T00:14

2022-08-09T00:14

2022-08-09T00:22

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украинские националисты, помогая гитлеровцам оборонять Берлин весной 1945 года, должны были из засады жечь советские танки и убивать воинов Красной армии, а также устраивать теракты, об этом рассказывается в архивных документах, опубликованных ФСБ России.Среди обнародованных материалов — фотокопия протокола допроса члена "Организации украинских националистов"* (ОУН*) некоего Николая Мухи, допрос проводила советская военная контрразведка СМЕРШ в конце апреля 1945 года.Уроженец Западной Украины, Муха рассказал, что после начала Великой Отечественной войны вступил в ряды бандеровской части ОУН*, желая помогать ей в создании самостоятельного украинского государства, и привлек для этого еще четырех человек.Степан Бандера возглавлял одну из двух фракций ОУН*, возникших вследствие раскола "Организации украинских националистов" в конце 1930-х годов. Бандеровцы из ОУН(б)* враждовали с другой фракцией — ОУН(м)*, которой руководил Андрей Мельник. При этом обе группировки стремились заручиться поддержкой гитлеровцев, а их лидеры были агентами спецслужб Третьего рейха.После попытки провозглашения в конце июня 1941 года на оккупированных нацистами территориях УССР самостоятельного украинского государства Бандера был арестован немцами. Но его содержали в относительно комфортных условиях, а в 1944 году выпустили.Муха рассказал, что после ареста Бандеры был вынужден с другими членами ОУН(б)* уйти в лес, а в 1942 году его поймали гитлеровцы и отправили на работу в Германию. Там Муха, по его словам, осел в населенном пункте Блюмберг, и в 1943 году вступил в ряды оуновцев*-"мельниковцев", центр которых располагался в Берлине. Муха занимался вербовкой новых членов в ОУН*.В апреле 1945 года к Мухе приехал представитель берлинского центра некто Иосиф Пекарь, который заявил, что "Красная армия находится у порога Берлина, но мы не должны бросаться в панику, а вместе с немцами отстаивать Берлин. Сил и средств у нас есть достаточно".По словам Мухи, Пекарь ему также сообщил, что по приказанию берлинского центра ОУН* все его члены считаются мобилизованными для борьбы с наступающими советскими войсками: "все должны оставаться на своих местах, и если прорвется Красная армия, то необходимо уничтожать ее связь, сжигать танки и убивать офицерский состав Красной армии".Судя по всему, с вооружением у оуновцев* было очень плохо, поскольку для обороны Берлина ими планировалось использовать оружие, брошенное отступающими немецкими частями, "а также оружие, добытое путем уничтожения одиночек-военнослужащих Красной армии".Свои действия украинские националисты должны были координировать с "фольксштурмом" — отрядами народного ополчения Третьего рейха.Оуновцам* надлежало "путем засад в удобных местах" уничтожать танки, мелкие группы советских военных, одиночные машины частей Красной армии, но ни в коем случае не вступать в бой с крупными подразделениями, рассказывал Муха. По его словам, для уничтожения советских танков надо было пользоваться "фаустпатронами", которые предстояло получать у "фольксштурмовцев".При непосредственной встрече с советскими военными оуновцам* надо было "именовать себя как увезенного немцами на каторжные работы в Германию". А на случай ареста требовалось "ни в коем случае не сознаваться, что являешься членом ОУН* и не выдавать других".Сам же Муха на допросе назвал не только имена и фамилии известных ему участников ОУН*, но и адреса и приметы некоторых из них.Муха рассказал, что вместе с Пекарем объехал всех оуновцев*, бывших у него в подчинении, и каждого они проинструктировали, что делать на случай прихода Красной армии. "Перед отъездом Пекарь предупредил меня, чтобы я не изменил и сказал: "Если мы удержим Берлин, значит, выиграем войну". Кроме того, он заявил, что сам также остается в Берлине с целью совершения диверсий и террористических актов против Красной армии", — говорил Муха.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220809/fashizm-1808191228.html

https://ria.ru/20220630/natsionalisty-1799147443.html

https://ria.ru/20220628/natsionalizm-1798595632.html

https://ria.ru/20220607/kovpak-1793618476.html

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в мире, степан бандера, андрей мельников, берлин (город), организация украинских националистов, германия, фсб, россия, ссср, украина