https://ria.ru/20220809/evakuatsiya-1808454296.html

В Россию эвакуировали 24,5 тысячи человек с мест проведения спецоперации

В Россию эвакуировали 24,5 тысячи человек с мест проведения спецоперации - РИА Новости, 09.08.2022

В Россию эвакуировали 24,5 тысячи человек с мест проведения спецоперации

Порядка 24,5 тысячи человек, в том числе более 5 тысяч детей эвакуировали за сутки в Россию с Украины и из Донбасса, заявил во вторник начальник Национального... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T21:54

2022-08-09T21:54

2022-08-09T21:54

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

украина

здоровье - общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Порядка 24,5 тысячи человек, в том числе более 5 тысяч детей эвакуировали за сутки в Россию с Украины и из Донбасса, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 468 человек, в том числе 5 222 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 3 231 217 человек, из которых 512 538 – дети", - сказал он.

https://ria.ru/20220809/miny-1808448185.html

донбасс

украина

донецкая народная республика

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в мире, донбасс, украина, здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика