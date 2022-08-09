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В Россию эвакуировали 24,5 тысячи человек с мест проведения спецоперации - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/evakuatsiya-1808454296.html
В Россию эвакуировали 24,5 тысячи человек с мест проведения спецоперации
В Россию эвакуировали 24,5 тысячи человек с мест проведения спецоперации - РИА Новости, 09.08.2022
В Россию эвакуировали 24,5 тысячи человек с мест проведения спецоперации
Порядка 24,5 тысячи человек, в том числе более 5 тысяч детей эвакуировали за сутки в Россию с Украины и из Донбасса, заявил во вторник начальник Национального... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T21:54
2022-08-09T21:54
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
здоровье - общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Порядка 24,5 тысячи человек, в том числе более 5 тысяч детей эвакуировали за сутки в Россию с Украины и из Донбасса, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 468 человек, в том числе 5 222 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 3 231 217 человек, из которых 512 538 – дети", - сказал он.
https://ria.ru/20220809/miny-1808448185.html
донбасс
украина
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в мире, донбасс, украина, здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика
21:54 09.08.2022
 
В Россию эвакуировали 24,5 тысячи человек с мест проведения спецоперации

В Россию эвакуировали около 24,5 тысячи человек из Донбасса и с Украины

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтомобили с мирными жителями во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР
Автомобили с мирными жителями во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Автомобили с мирными жителями во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Порядка 24,5 тысячи человек, в том числе более 5 тысяч детей эвакуировали за сутки в Россию с Украины и из Донбасса, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 468 человек, в том числе 5 222 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 3 231 217 человек, из которых 512 538 – дети", - сказал он.
Фрагмент мины - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 21:19Специальная военная операция на Украине
США помогут Украине в обезвреживании наземных мин, пишет Politico
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассУкраинаЗдоровье - ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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