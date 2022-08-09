https://ria.ru/20220809/evakuatsiya-1808366046.html
Из-за взрывов в Новофедоровке эвакуировали около 30 человек
Из-за взрывов в Новофедоровке эвакуировали около 30 человек - РИА Новости, 09.08.2022
Из-за взрывов в Новофедоровке эвакуировали около 30 человек
В Новофедоровке в Сакском районе Крыма эвакуировано порядка 30 человек из близлежащих домов к аэродрому, где произошла серия взрывов, сообщил советник главы... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:03
2022-08-09T17:03
2022-08-09T18:37
республика крым
происшествия
сергей аксенов (политик)
россия
саки (крым)
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808386040_0:50:1205:727_1920x0_80_0_0_a9aa609644817634c8c9122f2dc68644.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. В Новофедоровке в Сакском районе Крыма эвакуировано порядка 30 человек из близлежащих домов к аэродрому, где произошла серия взрывов, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков."Эвакуировано порядка 30 человек из близлежащих домов. Люди будут расселены в пансионатах и гостиницах. Обеспечены питанием. По периметру аэродрома выставлено оцепление", - написал Крючков в своем Telegram-канале.Гражданские лица не пострадали от взрывов в Новофедоровке в Крыму, о числе пострадавших в целом пока говорить рано, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются.
https://ria.ru/20220809/vzryvy-1808361771.html
республика крым
россия
саки (крым)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808386040_0:0:1097:823_1920x0_80_0_0_049f72a9b69c73854407bdabf51d91d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), россия, саки (крым), детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
17:03 09.08.2022 (обновлено: 18:37 09.08.2022)
Из-за взрывов в Новофедоровке эвакуировали около 30 человек
Из прилегающих к аэродрому в Новофедоровке домов эвакуировали около 30 человек