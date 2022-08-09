https://ria.ru/20220809/evakuatsiya-1808366046.html

Из-за взрывов в Новофедоровке эвакуировали около 30 человек

Из-за взрывов в Новофедоровке эвакуировали около 30 человек - РИА Новости, 09.08.2022

Из-за взрывов в Новофедоровке эвакуировали около 30 человек

В Новофедоровке в Сакском районе Крыма эвакуировано порядка 30 человек из близлежащих домов к аэродрому, где произошла серия взрывов, сообщил советник главы... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:03

2022-08-09T17:03

2022-08-09T18:37

республика крым

происшествия

сергей аксенов (политик)

россия

саки (крым)

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. В Новофедоровке в Сакском районе Крыма эвакуировано порядка 30 человек из близлежащих домов к аэродрому, где произошла серия взрывов, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков."Эвакуировано порядка 30 человек из близлежащих домов. Люди будут расселены в пансионатах и гостиницах. Обеспечены питанием. По периметру аэродрома выставлено оцепление", - написал Крючков в своем Telegram-канале.Гражданские лица не пострадали от взрывов в Новофедоровке в Крыму, о числе пострадавших в целом пока говорить рано, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются.

https://ria.ru/20220809/vzryvy-1808361771.html

республика крым

россия

саки (крым)

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), россия, саки (крым), детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке