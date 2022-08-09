https://ria.ru/20220809/elektroenergiya-1808266520.html

Цены на электроэнергию в Швеции выросли в пять раз

Цены на электроэнергию в Швеции выросли в пять раз - РИА Новости, 09.08.2022

Цены на электроэнергию в Швеции выросли в пять раз

Цены на электроэнергию в Швеции в среднем в пять раз выше показателей 2020 года, у правительства возникают трудности с планированием цен на электричество,... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:18

2022-08-09T12:18

2022-08-09T13:17

цены на нефть

швеция

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Цены на электроэнергию в Швеции в среднем в пять раз выше показателей 2020 года, у правительства возникают трудности с планированием цен на электричество, заявил лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон."Цены на электроэнергию почти все время бьют рекорды. Сейчас у нас в среднем в пять раз выше цены на электроэнергию, чем в 2020 году. Трудности в планировании цен на электроэнергию очень велики", — приводит телеканал SVT слова Кристерссона.Лидер партии отметил, что домохозяйства также находятся под давлением инфляции и роста процентных ставок.Ранее главный стратег оператора шведских электросетей Svenska kraftnät Никлас Дамсгард заявил, что Швеция этой зимой, возможно, столкнется с отключениями электроэнергии.

https://ria.ru/20220808/elektrichestvo-1808135297.html

швеция

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цены на нефть, швеция