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Цены на электроэнергию в Швеции выросли в пять раз - РИА Новости, 09.08.2022
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Цены на электроэнергию в Швеции выросли в пять раз
Цены на электроэнергию в Швеции выросли в пять раз - РИА Новости, 09.08.2022
Цены на электроэнергию в Швеции выросли в пять раз
Цены на электроэнергию в Швеции в среднем в пять раз выше показателей 2020 года, у правительства возникают трудности с планированием цен на электричество,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:18
2022-08-09T13:17
цены на нефть
швеция
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Цены на электроэнергию в Швеции в среднем в пять раз выше показателей 2020 года, у правительства возникают трудности с планированием цен на электричество, заявил лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон."Цены на электроэнергию почти все время бьют рекорды. Сейчас у нас в среднем в пять раз выше цены на электроэнергию, чем в 2020 году. Трудности в планировании цен на электроэнергию очень велики", — приводит телеканал SVT слова Кристерссона.Лидер партии отметил, что домохозяйства также находятся под давлением инфляции и роста процентных ставок.Ранее главный стратег оператора шведских электросетей Svenska kraftnät Никлас Дамсгард заявил, что Швеция этой зимой, возможно, столкнется с отключениями электроэнергии.
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цены на нефть, швеция
12:18 09.08.2022 (обновлено: 13:17 09.08.2022)
 
Цены на электроэнергию в Швеции выросли в пять раз

Лидер оппозиции Кристерссон заявил о росте цен на электроэнергию в Швеции в пять раз

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Цены на электроэнергию в Швеции в среднем в пять раз выше показателей 2020 года, у правительства возникают трудности с планированием цен на электричество, заявил лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон.
"Цены на электроэнергию почти все время бьют рекорды. Сейчас у нас в среднем в пять раз выше цены на электроэнергию, чем в 2020 году. Трудности в планировании цен на электроэнергию очень велики", — приводит телеканал SVT слова Кристерссона.
Лидер партии отметил, что домохозяйства также находятся под давлением инфляции и роста процентных ставок.
Ранее главный стратег оператора шведских электросетей Svenska kraftnät Никлас Дамсгард заявил, что Швеция этой зимой, возможно, столкнется с отключениями электроэнергии.
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