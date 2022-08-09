https://ria.ru/20220809/elektroenergiya-1808266520.html
Цены на электроэнергию в Швеции выросли в пять раз
Цены на электроэнергию в Швеции выросли в пять раз - РИА Новости, 09.08.2022
Цены на электроэнергию в Швеции выросли в пять раз
Цены на электроэнергию в Швеции в среднем в пять раз выше показателей 2020 года, у правительства возникают трудности с планированием цен на электричество,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:18
2022-08-09T12:18
2022-08-09T13:17
цены на нефть
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Цены на электроэнергию в Швеции в среднем в пять раз выше показателей 2020 года, у правительства возникают трудности с планированием цен на электричество, заявил лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон."Цены на электроэнергию почти все время бьют рекорды. Сейчас у нас в среднем в пять раз выше цены на электроэнергию, чем в 2020 году. Трудности в планировании цен на электроэнергию очень велики", — приводит телеканал SVT слова Кристерссона.Лидер партии отметил, что домохозяйства также находятся под давлением инфляции и роста процентных ставок.Ранее главный стратег оператора шведских электросетей Svenska kraftnät Никлас Дамсгард заявил, что Швеция этой зимой, возможно, столкнется с отключениями электроэнергии.
https://ria.ru/20220808/elektrichestvo-1808135297.html
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dfef142252267d2100597f64788f7464.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, швеция
12:18 09.08.2022 (обновлено: 13:17 09.08.2022)
Цены на электроэнергию в Швеции выросли в пять раз
Лидер оппозиции Кристерссон заявил о росте цен на электроэнергию в Швеции в пять раз
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Цены на электроэнергию в Швеции в среднем в пять раз выше показателей 2020 года, у правительства возникают трудности с планированием цен на электричество, заявил лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон.
"Цены на электроэнергию почти все время бьют рекорды. Сейчас у нас в среднем в пять раз выше цены на электроэнергию, чем в 2020 году. Трудности в планировании цен на электроэнергию очень велики", — приводит телеканал SVT слова Кристерссона.
Лидер партии отметил, что домохозяйства также находятся под давлением инфляции и роста процентных ставок.
Ранее главный стратег оператора шведских электросетей Svenska kraftnät Никлас Дамсгард заявил, что Швеция
этой зимой, возможно, столкнется с отключениями электроэнергии.