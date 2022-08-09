Губернатор Подмосковья встретился с подростками из ДНР в Егорьевске
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Подмосковья встретился с подростками из ДНР в Егорьевске
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился в Егорьевске с подростками из Донбасса, которым в мае пришлось экстренно покинуть родину и переехать в Подмосковье, сообщает пресс-служба областного правительства.
"К нам приехали уже тысячи ребят с Донбасса, в том числе те, кто потерял родителей. Мы стараемся помогать всем – оформляем документы на получение гражданства РФ, находим новые семьи, устраиваем в детсады, школы, колледжи. Знаю, вы хотите учиться на автомехаников, слесарей – это очень нужные и востребованные специальности. Хочу пожелать, чтобы у вас всё получилось", - сказал Воробьев.
Богдан рассказал, что, когда начались обстрелы, несколько дней пришлось провести в подвалах. Когда у соседей сложилась катастрофическая ситуация с продовольствием, он с Александром принял решение развозить гуманитарную помощь.
"Делали это на "девятке" моего дедушки, который, к сожалению, погиб. Доставляли воду и продукты до соседних районов, пока у нас самих не закончились запасы. Был период, дней шесть, когда мы практически ничего не ели – у нас оставалось по три сушки на день. Но потом пришли военные из России, накормили нас, отдали свои сухпайки. Мы этими пайками тоже делились с соседями", - рассказал Богдан.