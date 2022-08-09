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Губернатор Подмосковья встретился с подростками из ДНР в Егорьевске

Губернатор Подмосковья встретился с подростками из ДНР в Егорьевске - РИА Новости, 09.08.2022

Губернатор Подмосковья встретился с подростками из ДНР в Егорьевске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился в Егорьевске с подростками из Донбасса, которым в мае пришлось экстренно покинуть родину и переехать в... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:49

2022-08-09T12:49

2022-08-09T12:49

новости подмосковья

андрей воробьев

донбасс

егорьевск

подростки

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился в Егорьевске с подростками из Донбасса, которым в мае пришлось экстренно покинуть родину и переехать в Подмосковье, сообщает пресс-служба областного правительства.Воробьев встретился с 16-летними Богданом и Сергеем, а также Александром, которому на днях исполнилось 18 лет. Подростки рассказали губернатору о том, как оказывали помощь жителям Мариуполя и поделились о своих ближайших планах в России."К нам приехали уже тысячи ребят с Донбасса, в том числе те, кто потерял родителей. Мы стараемся помогать всем – оформляем документы на получение гражданства РФ, находим новые семьи, устраиваем в детсады, школы, колледжи. Знаю, вы хотите учиться на автомехаников, слесарей – это очень нужные и востребованные специальности. Хочу пожелать, чтобы у вас всё получилось", - сказал Воробьев.Богдан рассказал, что, когда начались обстрелы, несколько дней пришлось провести в подвалах. Когда у соседей сложилась катастрофическая ситуация с продовольствием, он с Александром принял решение развозить гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20220809/egorevsk-1808237075.html

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Артем Смирнов

андрей воробьев, донбасс, егорьевск, подростки