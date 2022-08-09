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Глава Подмосковья проверил благоустройство Егорьевска
Глава Подмосковья проверил благоустройство Егорьевска - РИА Новости, 09.08.2022
Глава Подмосковья проверил благоустройство Егорьевска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход реализации проекта создания комфортной городской среды в городском округе Егорьевск, говорится в... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:36
2022-08-09T11:36
2022-08-09T11:36
новости подмосковья
егорьевск
александр невский
благоустройство
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход реализации проекта создания комфортной городской среды в городском округе Егорьевск, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.В рамках проведенных работ на площади Егорьевска уложили плитку, установили скамьи, урны, уличные шкафы для буккроссинга, камеры видеонаблюдения и опоры освещения. Высажены деревья и кустарники, разбит газон. У памятника Александру Невскому появился подиум, а перед собором воздвигли монумент Никифору Михайловичу Бардыгину – бывшему градоначальнику, который внес большой вклад в развитие Егорьевска."Перемены в древних городах требуют особого, мягкого подхода и уважения к истории. Мы постарались, чтобы современный комфорт гармонировал с наследием. Набережная – гордость любого города на реке, центр притяжения. Здесь обустроены все необходимые элементы для активного отдыха, спорта, прогулок с детьми. Жители получили 2,3 гектара комфортного, уютного городского пространства, в котором хочется проводить время, особенно теплые летние дни", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Он добавил, что в рамках благоустройства города будет проведена расчистка реки Гуслица. До конца года планируется привести в порядок 7 километров русла и береговой линии.
https://ria.ru/20220809/egorevsk-1808237075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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егорьевск, александр невский, благоустройство
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход реализации проекта создания комфортной городской среды в городском округе Егорьевск, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
В рамках проведенных работ на площади Егорьевска
уложили плитку, установили скамьи, урны, уличные шкафы для буккроссинга, камеры видеонаблюдения и опоры освещения. Высажены деревья и кустарники, разбит газон. У памятника Александру Невскому появился подиум, а перед собором воздвигли монумент Никифору Михайловичу Бардыгину – бывшему градоначальнику, который внес большой вклад в развитие Егорьевска.
"Перемены в древних городах требуют особого, мягкого подхода и уважения к истории. Мы постарались, чтобы современный комфорт гармонировал с наследием. Набережная – гордость любого города на реке, центр притяжения. Здесь обустроены все необходимые элементы для активного отдыха, спорта, прогулок с детьми. Жители получили 2,3 гектара комфортного, уютного городского пространства, в котором хочется проводить время, особенно теплые летние дни", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Он добавил, что в рамках благоустройства города будет проведена расчистка реки Гуслица. До конца года планируется привести в порядок 7 километров русла и береговой линии.