https://ria.ru/20220809/egorevsk-1808241973.html

Глава Подмосковья проверил благоустройство Егорьевска

Глава Подмосковья проверил благоустройство Егорьевска - РИА Новости, 09.08.2022

Глава Подмосковья проверил благоустройство Егорьевска

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход реализации проекта создания комфортной городской среды в городском округе Егорьевск, говорится в... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:36

2022-08-09T11:36

2022-08-09T11:36

новости подмосковья

егорьевск

александр невский

благоустройство

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход реализации проекта создания комфортной городской среды в городском округе Егорьевск, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.В рамках проведенных работ на площади Егорьевска уложили плитку, установили скамьи, урны, уличные шкафы для буккроссинга, камеры видеонаблюдения и опоры освещения. Высажены деревья и кустарники, разбит газон. У памятника Александру Невскому появился подиум, а перед собором воздвигли монумент Никифору Михайловичу Бардыгину – бывшему градоначальнику, который внес большой вклад в развитие Егорьевска."Перемены в древних городах требуют особого, мягкого подхода и уважения к истории. Мы постарались, чтобы современный комфорт гармонировал с наследием. Набережная – гордость любого города на реке, центр притяжения. Здесь обустроены все необходимые элементы для активного отдыха, спорта, прогулок с детьми. Жители получили 2,3 гектара комфортного, уютного городского пространства, в котором хочется проводить время, особенно теплые летние дни", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Он добавил, что в рамках благоустройства города будет проведена расчистка реки Гуслица. До конца года планируется привести в порядок 7 километров русла и береговой линии.

https://ria.ru/20220809/egorevsk-1808237075.html

егорьевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

егорьевск, александр невский, благоустройство