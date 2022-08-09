https://ria.ru/20220809/egorevsk-1808237075.html

В Подмосковье досрочно сдадут первый в регионе модульный ФАП в Егорьевске

В Подмосковье досрочно сдадут первый в регионе модульный ФАП в Егорьевске - РИА Новости, 09.08.2022

В Подмосковье досрочно сдадут первый в регионе модульный ФАП в Егорьевске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства первого в регионе модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Рахманово... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:14

2022-08-09T11:14

2022-08-09T11:14

новости подмосковья

андрей воробьев

егорьевск

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства первого в регионе модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Рахманово городского округа Егорьевск, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.Модульный ФАП площадью 200 квадратных метров будет рассчитан на 36 посещений в смену. Там расположатся кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, прививочный кабинет и одна двухместная."Один из наших подрядчиков разработал технологию модульного строительства, которая очень подходит для ФАПов, позволяет экономить 3-4 месяца и 10-15% стоимости объекта. Модули доставляют на площадку с уже разведенными инженерными коммуникациями, чистовой отделкой, сантехникой, светильниками. В Егорьевске у нас первая ласточка по новой технологии. По плану мы должны были сдать ФАП в декабре, но уже видно, что он будет готов раньше – в октябре", - приводятся слова главы региона.

https://ria.ru/20220808/kapremont-1808005739.html

егорьевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, егорьевск