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В Подмосковье досрочно сдадут первый в регионе модульный ФАП в Егорьевске - РИА Новости, 09.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220809/egorevsk-1808237075.html
В Подмосковье досрочно сдадут первый в регионе модульный ФАП в Егорьевске
В Подмосковье досрочно сдадут первый в регионе модульный ФАП в Егорьевске - РИА Новости, 09.08.2022
В Подмосковье досрочно сдадут первый в регионе модульный ФАП в Егорьевске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства первого в регионе модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Рахманово... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:14
2022-08-09T11:14
новости подмосковья
андрей воробьев
егорьевск
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства первого в регионе модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Рахманово городского округа Егорьевск, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.Модульный ФАП площадью 200 квадратных метров будет рассчитан на 36 посещений в смену. Там расположатся кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, прививочный кабинет и одна двухместная."Один из наших подрядчиков разработал технологию модульного строительства, которая очень подходит для ФАПов, позволяет экономить 3-4 месяца и 10-15% стоимости объекта. Модули доставляют на площадку с уже разведенными инженерными коммуникациями, чистовой отделкой, сантехникой, светильниками. В Егорьевске у нас первая ласточка по новой технологии. По плану мы должны были сдать ФАП в декабре, но уже видно, что он будет готов раньше – в октябре", - приводятся слова главы региона.
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андрей воробьев, егорьевск
11:14 09.08.2022
 

В Подмосковье досрочно сдадут первый в регионе модульный ФАП в Егорьевске

© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения строительной площадки модульного ФАПа в г.о. Егорьевск
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения строительной площадки модульного ФАПа в г.о. Егорьевск - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства первого в регионе модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Рахманово городского округа Егорьевск, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Модульный ФАП площадью 200 квадратных метров будет рассчитан на 36 посещений в смену. Там расположатся кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, прививочный кабинет и одна двухместная.
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"Один из наших подрядчиков разработал технологию модульного строительства, которая очень подходит для ФАПов, позволяет экономить 3-4 месяца и 10-15% стоимости объекта. Модули доставляют на площадку с уже разведенными инженерными коммуникациями, чистовой отделкой, сантехникой, светильниками. В Егорьевске у нас первая ласточка по новой технологии. По плану мы должны были сдать ФАП в декабре, но уже видно, что он будет готов раньше – в октябре", - приводятся слова главы региона.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевЕгорьевск
 
 
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