В Подмосковье досрочно сдадут первый в регионе модульный ФАП в Егорьевске
© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения строительной площадки модульного ФАПа в г.о. Егорьевск
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства первого в регионе модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Рахманово городского округа Егорьевск, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Модульный ФАП площадью 200 квадратных метров будет рассчитан на 36 посещений в смену. Там расположатся кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, прививочный кабинет и одна двухместная.
"Один из наших подрядчиков разработал технологию модульного строительства, которая очень подходит для ФАПов, позволяет экономить 3-4 месяца и 10-15% стоимости объекта. Модули доставляют на площадку с уже разведенными инженерными коммуникациями, чистовой отделкой, сантехникой, светильниками. В Егорьевске у нас первая ласточка по новой технологии. По плану мы должны были сдать ФАП в декабре, но уже видно, что он будет готов раньше – в октябре", - приводятся слова главы региона.