Мирный житель ранен в Петровском районе Донецка при взрыве мины "Лепесток"
Штаб обороны: в Петровском районе Донецка житель получил ранение, наступив на "Лепесток"
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в Петровском районе Донецка при срабатывании мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В Петровском районе Донецка на проспекте Кобзаря мирный житель получил ранение, наступив на сброшенную украинскими боевиками ПФМ-1 "Лепесток", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе письмо о применении Киевом этих мин против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.