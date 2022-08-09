https://ria.ru/20220809/donetsk-1808446715.html

Мирный житель ранен в Петровском районе Донецка при взрыве мины "Лепесток"

Мирный житель ранен в Петровском районе Донецка при взрыве мины "Лепесток" - РИА Новости, 09.08.2022

Мирный житель ранен в Петровском районе Донецка при взрыве мины "Лепесток"

Мирный житель ранен в Петровском районе Донецка при срабатывании мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T21:03

2022-08-09T21:03

2022-08-09T21:03

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

оон

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в Петровском районе Донецка при срабатывании мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе письмо о применении Киевом этих мин против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, оон