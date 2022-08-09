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NYT: ФБР в доме Трампа могли заинтересовать документы из Белого дома - РИА Новости, 09.08.2022
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NYT: ФБР в доме Трампа могли заинтересовать документы из Белого дома
NYT: ФБР в доме Трампа могли заинтересовать документы из Белого дома - РИА Новости, 09.08.2022
NYT: ФБР в доме Трампа могли заинтересовать документы из Белого дома
Газета NYT со ссылкой на источники утверждает, что ФБР в имении Мар-а-Лаго экс-президента США Дональда Трампа, скорее всего, заинтересовали документы, которые... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T02:50
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в мире
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Газета NYT со ссылкой на источники утверждает, что ФБР в имении Мар-а-Лаго экс-президента США Дональда Трампа, скорее всего, заинтересовали документы, которые тот взял с собой из Белого дома.Издание Washington Post ранее сообщало, что сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения Трампа несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома и перевез в Мар-а-Лаго. Среди документов была переписка с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и послание Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику.По словам источника, знакомого с ходом обыска, мероприятие было по меньшей мере частично направлено на то, чтобы выяснить, остались ли какие-либо документы в доме Трампа.Ранее экс-президент США заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР.
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в мире, сша, барак обама, дональд трамп, федеральное бюро расследований сша, ким чен ын
02:50 09.08.2022 (обновлено: 02:51 09.08.2022)
 
NYT: ФБР в доме Трампа могли заинтересовать документы из Белого дома

NYT: ФБР в имении Трампа Мар-а-Лаго могли заинтересовать вывезенные из Белого дома бумаги

© AP Photo / Carolyn KasterРезиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида
Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Газета NYT со ссылкой на источники утверждает, что ФБР в имении Мар-а-Лаго экс-президента США Дональда Трампа, скорее всего, заинтересовали документы, которые тот взял с собой из Белого дома.
Издание Washington Post ранее сообщало, что сотрудники Национального управления архивов и документации (NARA) изъяли из имения Трампа несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома и перевез в Мар-а-Лаго. Среди документов была переписка с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и послание Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику.
"Обыск... по-видимому, был сосредоточен на материалах, которые Трамп привез с собой в Мар-а-Лаго... после того, как он покинул Белый дом. Эти коробки содержали много страниц засекреченных документов", — говорится в сообщении издания.
По словам источника, знакомого с ходом обыска, мероприятие было по меньшей мере частично направлено на то, чтобы выяснить, остались ли какие-либо документы в доме Трампа.
Ранее экс-президент США заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 15:46
В Белом доме при Трампе находили уничтоженные документы, заявила журналист
 
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