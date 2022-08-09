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Украинские военные за сутки выпустили более 170 снарядов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили более 170 снарядов по ДНР - РИА Новости, 09.08.2022
Украинские военные за сутки выпустили более 170 снарядов по ДНР
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 170 снарядов из БМ-21 "Град", артиллерии и минометов по 11 населенным пунктам, сообщили в Народной милиции... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T19:44
2022-08-09T19:44
2022-08-09T19:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 170 снарядов из БМ-21 "Град", артиллерии и минометов по 11 населенным пунктам, сообщили в Народной милиции ДНР."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более ста семидесяти снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов. Огонь велся по районам одиннадцати населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
Украинские военные за сутки выпустили более 170 снарядов по ДНР
ДНР: украинские военные за сутки выпустили более 170 снарядов по 11 населенным пунктам