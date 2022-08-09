https://ria.ru/20220809/dnr-1808429005.html

Украинские военные за сутки выпустили более 170 снарядов по ДНР

Украинские военные за сутки выпустили более 170 снарядов по ДНР - РИА Новости, 09.08.2022

Украинские военные за сутки выпустили более 170 снарядов по ДНР

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 170 снарядов из БМ-21 "Град", артиллерии и минометов по 11 населенным пунктам, сообщили в Народной милиции... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T19:44

2022-08-09T19:44

2022-08-09T19:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806211013_0:138:3144:1907_1920x0_80_0_0_97d316cc761b75c9c3645aacc00da839.jpg

ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 170 снарядов из БМ-21 "Град", артиллерии и минометов по 11 населенным пунктам, сообщили в Народной милиции ДНР."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более ста семидесяти снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов. Огонь велся по районам одиннадцати населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, сцкк