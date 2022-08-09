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В Кировском районе Донецка при взрыве мины "Лепесток" пострадала женщина - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Кировском районе Донецка при взрыве мины "Лепесток" пострадала женщина
В Кировском районе Донецка при взрыве мины "Лепесток" пострадала женщина - РИА Новости, 09.08.2022
В Кировском районе Донецка при взрыве мины "Лепесток" пострадала женщина
Женщина ранена в Кировском районе Донецка при срабатывании мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:52
2022-08-09T16:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
киев
россия
оон
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Женщина ранена в Кировском районе Донецка при срабатывании мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе обороны ДНР.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов снаряженных минами "Лепесток" по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, киев, россия, оон
16:52 09.08.2022
 
В Кировском районе Донецка при взрыве мины "Лепесток" пострадала женщина

Штаб обороны: в Кировском районе Донецка женщина получила ранение, наступив на "Лепесток"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости
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Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Женщина ранена в Кировском районе Донецка при срабатывании мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе обороны ДНР.
"В Кировском районе Донецка женщина 1958 года рождения получила ранение, наступив на запрещенную ПФМ-1 "Лепесток" по ул. Глебова, сброшенную под ноги жителям города боевиками Киева", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов снаряженных минами "Лепесток" по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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