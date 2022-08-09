https://ria.ru/20220809/detsady-1808324943.html

В Ивановской области в 2022 году отремонтируют 64 детсада

В Ивановской области в 2022 году отремонтируют 64 детсада - РИА Новости, 09.08.2022

В Ивановской области в 2022 году отремонтируют 64 детсада

В Ивановской области в этом году по поручению губернатора Станислава Воскресенского отремонтируют 64 детсада, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:44

2022-08-09T14:44

2022-08-09T14:44

общество

ивановская область

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 9 авг – РИА Новости. В Ивановской области в этом году по поручению губернатора Станислава Воскресенского отремонтируют 64 детсада, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.По его словам, это детские сады, где имеются проблемы с перекрытиями, кровлей, коммуникациями, электрикой.Воскресенский объявил о начале работы над региональной программой по преображению детских садов в начале июля. Она предусматривает решение самых острых проблем с состоянием зданий дошкольных учреждений.Сейчас в Ивановской области готовят долгосрочную программу ремонта детских садов. Кроме того, с 2021 года в регионе действует программа благоустройства территорий дошкольных учреждений.

https://ria.ru/20220712/blagoustroystvo-1801877210.html

ивановская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, ивановская область, станислав воскресенский