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В Ивановской области в 2022 году отремонтируют 64 детсада
В Ивановской области в 2022 году отремонтируют 64 детсада - РИА Новости, 09.08.2022
В Ивановской области в 2022 году отремонтируют 64 детсада
В Ивановской области в этом году по поручению губернатора Станислава Воскресенского отремонтируют 64 детсада, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:44
2022-08-09T14:44
2022-08-09T14:44
общество
ивановская область
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 9 авг – РИА Новости. В Ивановской области в этом году по поручению губернатора Станислава Воскресенского отремонтируют 64 детсада, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.По его словам, это детские сады, где имеются проблемы с перекрытиями, кровлей, коммуникациями, электрикой.Воскресенский объявил о начале работы над региональной программой по преображению детских садов в начале июля. Она предусматривает решение самых острых проблем с состоянием зданий дошкольных учреждений.Сейчас в Ивановской области готовят долгосрочную программу ремонта детских садов. Кроме того, с 2021 года в регионе действует программа благоустройства территорий дошкольных учреждений.
https://ria.ru/20220712/blagoustroystvo-1801877210.html
ивановская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ивановская область, станислав воскресенский
ИВАНОВО, 9 авг – РИА Новости. В Ивановской области в этом году по поручению губернатора Станислава Воскресенского отремонтируют 64 детсада, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
"Список из 64 дошкольных учреждений для первоочередного ремонта представили члены Общественной палаты. Активисты по распоряжению Станислава Воскресенского
в течение месяца посещали самые проблемные детские сады, по итогам сформирован первый этап региональной программы ремонта", – сказал собеседник агентства.
По его словам, это детские сады, где имеются проблемы с перекрытиями, кровлей, коммуникациями, электрикой.
Воскресенский объявил о начале работы над региональной программой по преображению детских садов в начале июля. Она предусматривает решение самых острых проблем с состоянием зданий дошкольных учреждений.
"Важно сделать "обязательную программу", чтобы детский сад нормально функционировал. А это крыши, отопление, электрика, окна. Потом уже будем заниматься косметическим ремонтом и красотой. Но дети в сады ходят сейчас, поэтому приступаем с этого года к ремонтам", – процитировали в пресс-службе слова губернатора.
Сейчас в Ивановской области
готовят долгосрочную программу ремонта детских садов. Кроме того, с 2021 года в регионе действует программа благоустройства территорий дошкольных учреждений.