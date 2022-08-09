https://ria.ru/20220809/demokratiya-1808230324.html

МИД Китая одной картинкой высмеял демократию Запада

МИД Китая одной картинкой высмеял демократию Запада - РИА Новости, 09.08.2022

МИД Китая одной картинкой высмеял демократию Запада

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь высмеял в Twitter лицемерие Запада в вопросе демократии. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T10:35

2022-08-09T10:35

2022-08-09T12:00

в мире

сша

китай

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь высмеял в Twitter лицемерие Запада в вопросе демократии. Он опубликовал картинку, изображающую три конфликта, в которых США использовали силу под лозунгом демократии: Ирак, Афганистан и Куба."Демократия или демосумасшествие (от слов democracy и crazy. — Прим. ред.)?" — написал дипломат. Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США при помощи картинок в Twitter. Так, он называл Соединенные Штаты самой воинственной страной в мировой истории и наибольшей угрозой для мира и развития на планете, напоминал о многочисленных жертвах и страданиях, которые принесли американские военные во время операций во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке, и указывал на ответственность Вашингтона за ситуацию на Украине.

https://ria.ru/20220808/kitay-1807934436.html

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китай

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, китай