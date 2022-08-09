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В новосибирский суд поступило дело руководителей общины Виссариона - РИА Новости, 09.08.2022
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В новосибирский суд поступило дело руководителей общины Виссариона
В новосибирский суд поступило дело руководителей общины Виссариона - РИА Новости, 09.08.2022
В новосибирский суд поступило дело руководителей общины Виссариона
Уголовное дело в отношении руководителей общины Виссариона поступило в Железнодорожный районный суд Новосибирска, сообщается на сайте суда. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:24
2022-08-09T13:24
россия
новосибирск
новосибирская область
красноярский край
происшествия
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КЕМЕРОВО, 9 авг – РИА Новости. Уголовное дело в отношении руководителей общины Виссариона поступило в Железнодорожный районный суд Новосибирска, сообщается на сайте суда."Девятого августа 2022 года в Железнодорожный районный суд города Новосибирска поступило уголовное дело в отношении Торопа С.А., ...Редькина В.В., ...Ведерникова В.О.… О дате судебного заседания по уголовному делу будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.По данным следствия, Ведерников, Редькин и Тороп обвиняются в создании религиозного объединения, деятельность которого "сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью и руководстве таким объединением, в причинении вреда здоровью различной степени тяжести, а Ведерников В.В., в том числе, в мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения"."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название "Община единой веры", ее также называют общиной Виссариона) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре 2020 года Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".В конце сентября 2020 года Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября 2020 года заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов края.
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россия, новосибирск, новосибирская область, красноярский край, происшествия
13:24 09.08.2022
 
В новосибирский суд поступило дело руководителей общины Виссариона

В новосибирский суд поступило уголовное дело руководителей общины Виссариона

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КЕМЕРОВО, 9 авг – РИА Новости. Уголовное дело в отношении руководителей общины Виссариона поступило в Железнодорожный районный суд Новосибирска, сообщается на сайте суда.
"Девятого августа 2022 года в Железнодорожный районный суд города Новосибирска поступило уголовное дело в отношении Торопа С.А., ...Редькина В.В., ...Ведерникова В.О.… О дате судебного заседания по уголовному делу будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.
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По данным следствия, Ведерников, Редькин и Тороп обвиняются в создании религиозного объединения, деятельность которого "сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью и руководстве таким объединением, в причинении вреда здоровью различной степени тяжести, а Ведерников В.В., в том числе, в мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения".
"Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название "Община единой веры", ее также называют общиной Виссариона) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре 2020 года Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".
В конце сентября 2020 года Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября 2020 года заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов края.
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