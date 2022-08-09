https://ria.ru/20220809/deeskalatsiya-1808192704.html

Израиль поблагодарил Египет за помощь в деэскалации конфликта в Газе

Израиль поблагодарил Египет за помощь в деэскалации конфликта в Газе - РИА Новости, 09.08.2022

Израиль поблагодарил Египет за помощь в деэскалации конфликта в Газе

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за посреднические усилия в прекращении эскалации между Израилем и... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T00:30

2022-08-09T00:30

2022-08-09T00:30

в мире

израиль

египет

исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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КАИР/ТЕЛЬ-АВИВ, 9 авг — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за посреднические усилия в прекращении эскалации между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, сообщила в понедельник канцелярия египетского лидера.По данным официального представителя главы Египта, лидеры двух стран провели телефонные переговоры.В канцелярии Лапида, в свою очередь, сообщили, что стороны также обсудили важность укрепления и развития нормализации отношений между Израилем и странами региона. Кроме того, в ходе обсуждения палестинского вопроса, поднятого президентом Египта, премьер-министр Израиля подчеркнул, что считает необходимым укрепление экономического положения палестинцев.Армия Израиля в прошлую пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносили удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу было введено чрезвычайное положение.Вечером в воскресенье палестинский "Исламский джихад" и пресс-служба премьера Израиля сообщили, что перемирие вступит в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск).Египетский спутниковый телеканал Extra news со ссылкой на свои источники сообщал, что египетские переговорщики ведут непрерывные контакты с обеими сторонами конфликта в секторе Газа, пытаются убедить их принять шаги по деэскалации.

https://ria.ru/20220808/egipet-1808185712.html

https://ria.ru/20220808/izrail-1808012654.html

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в мире, израиль, египет, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа