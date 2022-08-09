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Чехия располагает стратегическим запасом нефти на 90 дней - РИА Новости, 09.08.2022
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Чехия располагает стратегическим запасом нефти на 90 дней
Чехия располагает стратегическим запасом нефти на 90 дней - РИА Новости, 09.08.2022
Чехия располагает стратегическим запасом нефти на 90 дней
Чехия располагает стратегическими запасами нефти, которых ей хватит на 90 дней, активировать их кабмин пока не планирует, написал во вторник вечером в Twitter... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T22:56
2022-08-09T22:56
экономика
цены на нефть
чехия
россия
западная европа
транснефть
укртранснафта
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ПРАГА, 9 авг - РИА Новости. Чехия располагает стратегическими запасами нефти, которых ей хватит на 90 дней, активировать их кабмин пока не планирует, написал во вторник вечером в Twitter глава минпромторга Йозеф Сикела, комментируя прекращение поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба"."В связи с прекращением поставок нефти по трубопроводу "Дружба" мы находимся в контакте со всеми нашими партнерами, вместе с которыми ищем способы разрешения ситуации. Последующие дни покажут, идет ли речь о дальнейшей эскалации энергетической войны со стороны РФ или о технической проблеме с оплатой. Компания MERO (владелец и оператор чешского участка нефтепровода "Дружба") располагает такими оперативными запасами нефти, которые позволят нам компенсировать потерю поставок, как минимум, до второй половины августа. Кроме того, у нас еще есть стратегические запасы, которых нам хватит примерно на 90 дней, но активировать их мы пока не планируем", - написал министр.В свою очередь, глава компании MERO Ярослав Пантучек, выступая вечером во вторник по Чешскому ТВ, сообщил о том, что в настоящее время Управление государственными материальными резервами (ГСЧР) располагает примерно одним миллионом тонн нефти. При этом НПЗ в городе Литвинове (на западе страны) ежедневно перерабатывает около 15 тысяч тонн нефти, а второй крупный НПЗ, в городе Кралупы-над-Влтавоу (также на западе страны), полностью снабжается нефтью из трубопровода IKL.Кроме того, компания MERO распространила заявление, в котором сообщается, что поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" могут возобновиться через несколько дней.По данным минпромторга, ежегодно Чехия получает около 8 миллионов тонн нефти, при этом примерно 4 миллиона тонн поступает по трубопроводу "Дружба" и столько же - по трубопроводу IKL, идущему из стран Южной и Западной Европы.Ранее "Транснефть" подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.
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экономика, цены на нефть, чехия, россия, западная европа, транснефть, укртранснафта
22:56 09.08.2022
 
Чехия располагает стратегическим запасом нефти на 90 дней

Глава Минпромторга Чехии Сикела: у страны есть стратегический запас нефти на 90 дней

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 9 авг - РИА Новости. Чехия располагает стратегическими запасами нефти, которых ей хватит на 90 дней, активировать их кабмин пока не планирует, написал во вторник вечером в Twitter глава минпромторга Йозеф Сикела, комментируя прекращение поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба".
"В связи с прекращением поставок нефти по трубопроводу "Дружба" мы находимся в контакте со всеми нашими партнерами, вместе с которыми ищем способы разрешения ситуации. Последующие дни покажут, идет ли речь о дальнейшей эскалации энергетической войны со стороны РФ или о технической проблеме с оплатой. Компания MERO (владелец и оператор чешского участка нефтепровода "Дружба") располагает такими оперативными запасами нефти, которые позволят нам компенсировать потерю поставок, как минимум, до второй половины августа. Кроме того, у нас еще есть стратегические запасы, которых нам хватит примерно на 90 дней, но активировать их мы пока не планируем", - написал министр.
В свою очередь, глава компании MERO Ярослав Пантучек, выступая вечером во вторник по Чешскому ТВ, сообщил о том, что в настоящее время Управление государственными материальными резервами (ГСЧР) располагает примерно одним миллионом тонн нефти. При этом НПЗ в городе Литвинове (на западе страны) ежедневно перерабатывает около 15 тысяч тонн нефти, а второй крупный НПЗ, в городе Кралупы-над-Влтавоу (также на западе страны), полностью снабжается нефтью из трубопровода IKL.
Кроме того, компания MERO распространила заявление, в котором сообщается, что поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" могут возобновиться через несколько дней.
По данным минпромторга, ежегодно Чехия получает около 8 миллионов тонн нефти, при этом примерно 4 миллиона тонн поступает по трубопроводу "Дружба" и столько же - по трубопроводу IKL, идущему из стран Южной и Западной Европы.
Ранее "Транснефть" подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.
Прага - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 16:46
"Ждем тяжелую осень". В Чехии признали проблемы из-за санкций против России
 
ЭкономикаЦены на нефтьЧехияРоссияЗападная ЕвропаТранснефтьУкртранснафта
 
 
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