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Батальон ВСУ утратил боеспособность из-за потерь в более чем 340 человек - РИА Новости, 09.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/boesposobnost-1808297168.html
Батальон ВСУ утратил боеспособность из-за потерь в более чем 340 человек
Батальон ВСУ утратил боеспособность из-за потерь в более чем 340 человек - РИА Новости, 09.08.2022
Батальон ВСУ утратил боеспособность из-за потерь в более чем 340 человек
Очередное украинское подразделение утратило боеспособность, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:32
2022-08-09T16:32
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Очередное украинское подразделение утратило боеспособность, сообщили журналистам в Минобороны."В результате активных наступательных действий подразделений российских войск утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады. Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными, оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции", — говорится в сводке.Кроме того, в ведомстве рассказали, что продолжают отслеживать иностранных наемников, прибывших на Украину. Так, почти за месяц, с 8 июля по 5 августа, их число уменьшилось с 2741 до 2192 человек.При этом прибыли на Украину 175 боевиков, в том числе 81 — из Грузии, но этот приток не перекрывает потери — за это же время уничтожено 335 наемников.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220809/vs-1808290603.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
13:32 09.08.2022 (обновлено: 16:32 09.08.2022)
 
Батальон ВСУ утратил боеспособность из-за потерь в более чем 340 человек

Батальон 14-й бригады ВСУ утратил боеспособность из-за потерь в более чем 340 человек

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие в Харьковской области
Украинские военнослужащие в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Очередное украинское подразделение утратило боеспособность, сообщили журналистам в Минобороны.
"В результате активных наступательных действий подразделений российских войск утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады. Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными, оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции", — говорится в сводке.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 13:17Специальная военная операция на Украине
ВС России поразили две украинские артиллерийские батареи
Кроме того, в ведомстве рассказали, что продолжают отслеживать иностранных наемников, прибывших на Украину. Так, почти за месяц, с 8 июля по 5 августа, их число уменьшилось с 2741 до 2192 человек.
При этом прибыли на Украину 175 боевиков, в том числе 81 — из Грузии, но этот приток не перекрывает потери — за это же время уничтожено 335 наемников.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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