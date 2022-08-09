13:32 09.08.2022 (обновлено: 16:32 09.08.2022)
Батальон ВСУ утратил боеспособность из-за потерь в более чем 340 человек
Батальон 14-й бригады ВСУ утратил боеспособность из-за потерь в более чем 340 человек
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие в Харьковской области
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Очередное украинское подразделение утратило боеспособность, сообщили журналистам в Минобороны.
"В результате активных наступательных действий подразделений российских войск утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады. Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными, оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции", — говорится в сводке.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что продолжают отслеживать иностранных наемников, прибывших на Украину. Так, почти за месяц, с 8 июля по 5 августа, их число уменьшилось с 2741 до 2192 человек.
При этом прибыли на Украину 175 боевиков, в том числе 81 — из Грузии, но этот приток не перекрывает потери — за это же время уничтожено 335 наемников.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.