https://ria.ru/20220809/boesposobnost-1808297168.html

Батальон ВСУ утратил боеспособность из-за потерь в более чем 340 человек

Батальон ВСУ утратил боеспособность из-за потерь в более чем 340 человек - РИА Новости, 09.08.2022

Батальон ВСУ утратил боеспособность из-за потерь в более чем 340 человек

Очередное украинское подразделение утратило боеспособность, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:32

2022-08-09T13:32

2022-08-09T16:32

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Очередное украинское подразделение утратило боеспособность, сообщили журналистам в Минобороны."В результате активных наступательных действий подразделений российских войск утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады. Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными, оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции", — говорится в сводке.Кроме того, в ведомстве рассказали, что продолжают отслеживать иностранных наемников, прибывших на Украину. Так, почти за месяц, с 8 июля по 5 августа, их число уменьшилось с 2741 до 2192 человек.При этом прибыли на Украину 175 боевиков, в том числе 81 — из Грузии, но этот приток не перекрывает потери — за это же время уничтожено 335 наемников.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220809/vs-1808290603.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины