https://ria.ru/20220809/biometriya-1808443512.html

Минцифры ввело плату за использование единой биометрической системы

Минцифры ввело плату за использование единой биометрической системы - РИА Новости, 09.08.2022

Минцифры ввело плату за использование единой биометрической системы

Минцифры России вновь ввело плату за использование единой биометрической системы (ЕБС), соответствующий приказ министерства опубликован на его сайте. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T20:43

2022-08-09T20:43

2022-08-09T20:43

технологии

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минцифры России вновь ввело плату за использование единой биометрической системы (ЕБС), соответствующий приказ министерства опубликован на его сайте.В начале июня Минцифры опубликовало на своем сайте приказ, согласно которому до конца 2022 года было отменено взимание платы за использование ЕБС. До этого плата за использование системы взималась с тех, кто идентифицирует граждан с помощью биометрии. Это могли быть органы власти, финансовые и иные организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы."Приказываю: отменить приказ... от 6 июня 2022 г. № 455 "О внесении изменений в приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19 мая 2021 г. № 474 "Об утверждении методики расчета взимания платы за использование единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия представленным биометрическим персональным данным физического лица", - говорится в тексте документа.Единая биометрическая система, разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ, заработала в России с июня 2018 года. Так, граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты, пройдя идентификацию через ЕБС и, предварительно, проверку по логину и паролю на портале госуслуг. Согласно принятому в прошлом году закону, в статусе государственной информационной системы ЕБС заработала с 30 декабря 2021 года.

https://ria.ru/20220726/biometriya-1805085331.html

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технологии, ростелеком, центральный банк рф (цб рф), россия