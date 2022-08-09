Рейтинг@Mail.ru
Минцифры ввело плату за использование единой биометрической системы - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220809/biometriya-1808443512.html
Минцифры ввело плату за использование единой биометрической системы
Минцифры ввело плату за использование единой биометрической системы - РИА Новости, 09.08.2022
Минцифры ввело плату за использование единой биометрической системы
Минцифры России вновь ввело плату за использование единой биометрической системы (ЕБС), соответствующий приказ министерства опубликован на его сайте. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T20:43
2022-08-09T20:43
технологии
ростелеком
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757401879_0:310:2672:1813_1920x0_80_0_0_1bb961624b59fdc56ce6811643ea1e85.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минцифры России вновь ввело плату за использование единой биометрической системы (ЕБС), соответствующий приказ министерства опубликован на его сайте.В начале июня Минцифры опубликовало на своем сайте приказ, согласно которому до конца 2022 года было отменено взимание платы за использование ЕБС. До этого плата за использование системы взималась с тех, кто идентифицирует граждан с помощью биометрии. Это могли быть органы власти, финансовые и иные организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы."Приказываю: отменить приказ... от 6 июня 2022 г. № 455 "О внесении изменений в приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19 мая 2021 г. № 474 "Об утверждении методики расчета взимания платы за использование единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия представленным биометрическим персональным данным физического лица", - говорится в тексте документа.Единая биометрическая система, разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ, заработала в России с июня 2018 года. Так, граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты, пройдя идентификацию через ЕБС и, предварительно, проверку по логину и паролю на портале госуслуг. Согласно принятому в прошлом году закону, в статусе государственной информационной системы ЕБС заработала с 30 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20220726/biometriya-1805085331.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757401879_0:44:2672:2048_1920x0_80_0_0_229e400270de6f43d442dced214d461d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, ростелеком, центральный банк рф (цб рф), россия
20:43 09.08.2022
 
Минцифры ввело плату за использование единой биометрической системы

Минцифры вновь ввело плату за использование единой биометрической системы

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСнятие биометрических данных
Снятие биометрических данных - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Снятие биометрических данных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минцифры России вновь ввело плату за использование единой биометрической системы (ЕБС), соответствующий приказ министерства опубликован на его сайте.
В начале июня Минцифры опубликовало на своем сайте приказ, согласно которому до конца 2022 года было отменено взимание платы за использование ЕБС. До этого плата за использование системы взималась с тех, кто идентифицирует граждан с помощью биометрии. Это могли быть органы власти, финансовые и иные организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы.
"Приказываю: отменить приказ... от 6 июня 2022 г. № 455 "О внесении изменений в приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19 мая 2021 г. № 474 "Об утверждении методики расчета взимания платы за использование единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия представленным биометрическим персональным данным физического лица", - говорится в тексте документа.
Единая биометрическая система, разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ, заработала в России с июня 2018 года. Так, граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты, пройдя идентификацию через ЕБС и, предварительно, проверку по логину и паролю на портале госуслуг. Согласно принятому в прошлом году закону, в статусе государственной информационной системы ЕБС заработала с 30 декабря 2021 года.
Турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 14:55
Оплата по биометрии заработает на всех станциях МЦК в сентябре
 
ТехнологииРостелекомЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала