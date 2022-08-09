Украинским беженцам велели покинуть общежития университета в Кракове
Украинским беженцам велели к концу августа покинуть общежития университета в Кракове
Вид на Краков, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 авг – РИА Новости. Беженцам с Украины велели до конца текущего месяца покинуть общежития Ягеллонского университета в Кракове, сообщает телеканал TVN.
В беседе с телеканалом представитель университета Адриан Очалик заявил, что те здания были проданы год назад и должны быть переданы новому владельцу. "Нам придется выселять этих людей из этих зданий", - сказал он, не исключив, что для беженцев найдется место в других общежитиях.
При этом самим проживающим в общежитиях беженцам Ягеллонский университет объяснил выселение прекращением финансирования. Они получили уведомления о необходимости выезда до 31 августа. "С сожалением сообщаем, что здание Ягеллонского университета на улице Каменка 11 в Кракове, где вы сейчас проживаете, будет работать только до 31 августа 2022 года. По истечении этого срока Университет вынужден закрыть дом из-за прекращения финансирования вашего пребывания в нашем учреждении. Прекращение финансирования и закрытие дома означает для вас необходимость найти новое жилье и источник дохода, а также переехать до 31 августа 2022 года", – цитирует выдержки из уведомления "Газета Краковская".
С начала российской спецоперации в Польшу из Украины прибыли около 5,4 миллиона человек. В основном это женщины с детьми. Одна из беженок, проживающих в общежитии с четырьмя детьми, рассказала, что многодетным семьям в Кракове очень тяжело найти жилье даже за деньги. "Когда мы что-то находим для нашей большой семьи, владельцы часто спрашивают, сколько у нас детей. Когда я говорю, что четверо, они нам отказывают. И в Кракове, и где-то за городом", - говорит она.