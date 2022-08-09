https://ria.ru/20220809/belorussiya-1808244291.html

Лукашенко рассказал, что будет, если в Белоруссии нарушится стабильность

Лукашенко рассказал, что будет, если в Белоруссии нарушится стабильность - РИА Новости, 09.08.2022

Лукашенко рассказал, что будет, если в Белоруссии нарушится стабильность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что как только в стране нарушится стабильность, ее "быстро подожгут, и будет хуже, чем в Украине". РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:24

2022-08-09T11:24

2022-08-09T11:24

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что как только в стране нарушится стабильность, ее "быстро подожгут, и будет хуже, чем в Украине".По мнению президента, как только в белорусском обществе нарушится стабильность, стране сразу же "помогут". "Поэтому экономика - вопрос номер один. Будет экономика - все у нас получится", - убежден Лукашенко.Президент отметил, что все начинается с малого и незначительных конфликтов. "Кто-то беднее, а кто-то богаче. Друг на друга косо посмотрели, потом начали завидовать друг другу, как это мы умеем хорошо делать, особенно в Беларуси. Потом взялись за винтовку, ружье и начали друг на друга катить", - продолжил он.

https://ria.ru/20220706/belorussiya-1800595605.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко