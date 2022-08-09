Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал, что будет, если в Белоруссии нарушится стабильность - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220809/belorussiya-1808244291.html
Лукашенко рассказал, что будет, если в Белоруссии нарушится стабильность
Лукашенко рассказал, что будет, если в Белоруссии нарушится стабильность - РИА Новости, 09.08.2022
Лукашенко рассказал, что будет, если в Белоруссии нарушится стабильность
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что как только в стране нарушится стабильность, ее "быстро подожгут, и будет хуже, чем в Украине". РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:24
2022-08-09T11:24
в мире
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg
МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что как только в стране нарушится стабильность, ее "быстро подожгут, и будет хуже, чем в Украине".По мнению президента, как только в белорусском обществе нарушится стабильность, стране сразу же "помогут". "Поэтому экономика - вопрос номер один. Будет экономика - все у нас получится", - убежден Лукашенко.Президент отметил, что все начинается с малого и незначительных конфликтов. "Кто-то беднее, а кто-то богаче. Друг на друга косо посмотрели, потом начали завидовать друг другу, как это мы умеем хорошо делать, особенно в Беларуси. Потом взялись за винтовку, ружье и начали друг на друга катить", - продолжил он.
https://ria.ru/20220706/belorussiya-1800595605.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cb7e29c6b896801a6a2a8699fc44fd21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко
11:24 09.08.2022
 
Лукашенко рассказал, что будет, если в Белоруссии нарушится стабильность

Лукашенко: если в Белоруссии нарушится стабильность, будет хуже, чем на Украине

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что как только в стране нарушится стабильность, ее "быстро подожгут, и будет хуже, чем в Украине".
"Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем в Украине. Я это нутром чую. Очень серьезная обстановка, очень серьезная ситуация. Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, все пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся", - сказал Лукашенко во вторник на заседании правительства. Слова главы государства приводит пресс-служба.
По мнению президента, как только в белорусском обществе нарушится стабильность, стране сразу же "помогут". "Поэтому экономика - вопрос номер один. Будет экономика - все у нас получится", - убежден Лукашенко.
Президент отметил, что все начинается с малого и незначительных конфликтов. "Кто-то беднее, а кто-то богаче. Друг на друга косо посмотрели, потом начали завидовать друг другу, как это мы умеем хорошо делать, особенно в Беларуси. Потом взялись за винтовку, ружье и начали друг на друга катить", - продолжил он.
Дом правительства на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 09:51
В Белоруссии предложили лишать гражданства за экстремизм
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала