Лукашенко рассказал, что будет, если в Белоруссии нарушится стабильность
Лукашенко: если в Белоруссии нарушится стабильность, будет хуже, чем на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что как только в стране нарушится стабильность, ее "быстро подожгут, и будет хуже, чем в Украине".
"Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем в Украине. Я это нутром чую. Очень серьезная обстановка, очень серьезная ситуация. Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, все пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся", - сказал Лукашенко во вторник на заседании правительства. Слова главы государства приводит пресс-служба.
По мнению президента, как только в белорусском обществе нарушится стабильность, стране сразу же "помогут". "Поэтому экономика - вопрос номер один. Будет экономика - все у нас получится", - убежден Лукашенко.
Президент отметил, что все начинается с малого и незначительных конфликтов. "Кто-то беднее, а кто-то богаче. Друг на друга косо посмотрели, потом начали завидовать друг другу, как это мы умеем хорошо делать, особенно в Беларуси. Потом взялись за винтовку, ружье и начали друг на друга катить", - продолжил он.