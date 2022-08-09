https://ria.ru/20220809/bank-1808242898.html
МСП Банк открыл корсчета в иностранных валютах
МСП Банк открыл корсчета в иностранных валютах - РИА Новости, 09.08.2022
МСП Банк открыл корсчета в иностранных валютах
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал осуществлять ВЭД-расчеты в пяти валютах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:18
2022-08-09T11:18
2022-08-09T11:18
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал осуществлять ВЭД-расчеты в пяти валютах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Теперь клиентам МСП Банка доступны счета в армянских драмах, киргизских сомах, казахстанских тенге, таджикских сомони и белорусских рублях. В ближайшее время станут доступны счета в узбекских сумах. Также на остатки по всем валютным счетам нет отрицательных ставок."В сложившихся условиях смены логистических маршрутов и введения механизма параллельного импорта важно предоставить клиентам возможность диверсификации международного сотрудничества и развития бизнеса с партнерами из стран ЕАЭС. Это необходимо, в первую очередь, для увеличения доли расчетов между дружественными странами", — прокомментировал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.Также для клиентов МСП Банка доступны расчеты в китайских юанях, напомнили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, мсп банк, россия