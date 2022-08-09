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Еще одна страна предложила свои курорты для отдыха российским туристам - РИА Новости, 09.08.2022
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Туризм
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Еще одна страна предложила свои курорты для отдыха российским туристам
Еще одна страна предложила свои курорты для отдыха российским туристам - РИА Новости, 09.08.2022
Еще одна страна предложила свои курорты для отдыха российским туристам
Бангладеш мог бы стать прекрасным туристическим направлением для россиян, заявил РИА Новости посол Бангладеш в РФ Камрул Ахсан. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:46
2022-08-09T10:48
туризм
туризм
новости - туризм
бангладеш
мурманск
сахалин
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бангладеш мог бы стать прекрасным туристическим направлением для россиян, заявил РИА Новости посол Бангладеш в РФ Камрул Ахсан.Дипломат отметил: он знает, что у граждан РФ сейчас проблемы с получением виз в некоторые популярные туристические страны. "Бангладеш — это идеальное направление для них: у нас есть песчаные пляжи, хорошие отели для семейного отдыха. Россияне будут довольны", — сказал он.Посол также отметил, что многие бангладешцы мечтают побывать в Мурманске и увидеть северное сияние."Мы контактировали с департаментом туризма Мурманска, чтобы они наладили связи с туроператорами из Бангладеш, потому что многие граждане моей страны мечтают увидеть северное сияние", — добавил Камрул Ахсан.
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туризм, новости - туризм, бангладеш, мурманск, сахалин
10:46 09.08.2022 (обновлено: 10:48 09.08.2022)
 
Еще одна страна предложила свои курорты для отдыха российским туристам

Посол Камрул Ахсан назвал Бангладеш прекрасным туристическим направлением для россиян

© AP Photo / A.M. AhadПаромы на реке в Дакке, Бангладеш
Паромы на реке в Дакке, Бангладеш - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / A.M. Ahad
Паромы на реке в Дакке, Бангладеш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бангладеш мог бы стать прекрасным туристическим направлением для россиян, заявил РИА Новости посол Бангладеш в РФ Камрул Ахсан.
Дипломат отметил: он знает, что у граждан РФ сейчас проблемы с получением виз в некоторые популярные туристические страны. "Бангладеш — это идеальное направление для них: у нас есть песчаные пляжи, хорошие отели для семейного отдыха. Россияне будут довольны", — сказал он.
Посол также отметил, что многие бангладешцы мечтают побывать в Мурманске и увидеть северное сияние.
"Мы контактировали с департаментом туризма Мурманска, чтобы они наладили связи с туроператорами из Бангладеш, потому что многие граждане моей страны мечтают увидеть северное сияние", — добавил Камрул Ахсан.
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