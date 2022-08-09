https://ria.ru/20220809/bangladesh-1808223804.html

Еще одна страна предложила свои курорты для отдыха российским туристам

Еще одна страна предложила свои курорты для отдыха российским туристам - РИА Новости, 09.08.2022

Еще одна страна предложила свои курорты для отдыха российским туристам

Бангладеш мог бы стать прекрасным туристическим направлением для россиян, заявил РИА Новости посол Бангладеш в РФ Камрул Ахсан. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T10:46

2022-08-09T10:46

2022-08-09T10:48

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бангладеш мог бы стать прекрасным туристическим направлением для россиян, заявил РИА Новости посол Бангладеш в РФ Камрул Ахсан.Дипломат отметил: он знает, что у граждан РФ сейчас проблемы с получением виз в некоторые популярные туристические страны. "Бангладеш — это идеальное направление для них: у нас есть песчаные пляжи, хорошие отели для семейного отдыха. Россияне будут довольны", — сказал он.Посол также отметил, что многие бангладешцы мечтают побывать в Мурманске и увидеть северное сияние."Мы контактировали с департаментом туризма Мурманска, чтобы они наладили связи с туроператорами из Бангладеш, потому что многие граждане моей страны мечтают увидеть северное сияние", — добавил Камрул Ахсан.

https://ria.ru/20220809/bordrum-1807331787.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, бангладеш, мурманск, сахалин