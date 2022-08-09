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Алиханов заявил об исчерпании лимита товаров для перевозки через Литву - РИА Новости, 09.08.2022
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Алиханов заявил об исчерпании лимита товаров для перевозки через Литву
Алиханов заявил об исчерпании лимита товаров для перевозки через Литву - РИА Новости, 09.08.2022
Алиханов заявил об исчерпании лимита товаров для перевозки через Литву
Калининградская область по большей части грузов уже израсходовала установленные ЕС лимиты на железнодорожный транзит, заявил губернатор региона Антон Алиханов в РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:09
2022-08-09T17:19
экономика
россия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Калининградская область по большей части грузов уже израсходовала установленные ЕС лимиты на железнодорожный транзит, заявил губернатор региона Антон Алиханов в рамках дискуссии клуба "Валдай"."На сегодняшний день мы уже исчерпали установленные европейцами лимиты на перевозки железнодорожным транспортом части номенклатур грузов, например отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриза, лесоматериалов", — сказал глава области.Он пояснил, что установленные Европой нормы по транзиту не учитывают примерно полмиллиона тонн грузов, которые до введения санкционных ограничений везли автотранспортом.Так, по данным таможенных органов, в 2021 году в регион с основной территории России грузовиками доставили около 400 тысяч тонн грузов, которые попали под санкционный запрет, а вывезли порядка 100 тысяч тонн.В свою очередь, посол по особым поручениям МИД Алексей Исаков заявил, что сторонам удалось избежать самого плохого развития ситуации с калининградским транзитом, но ситуация далека от нормальной."Определенные "развязки" с ЕС и Литвой в результате активных дипломатических усилий с нашей стороны в итоге были найдены и идут в правильном направлении. &lt;...&gt; Однако найденные решения в отношении грузовых железнодорожных перевозок можно рассматривать исключительно как промежуточные", — добавил дипломат.Литва запретила с 18 июня провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а перевозки по железной дороге возможны при должном контроле.На этом фоне литовский Шяуляй Банк, обслуживающий все платежи по калининградскому транзиту, намерен с 1 сентября прекратить банковские операции с Россией.
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экономика, россия
12:09 09.08.2022 (обновлено: 17:19 09.08.2022)
 
Алиханов заявил об исчерпании лимита товаров для перевозки через Литву

Алиханов: Калининград исчерпал лимит товаров для перевозки железной дорогой через Литву

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПервый грузовой поезд с цементом прибывает в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза
Первый грузовой поезд с цементом прибывает в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Первый грузовой поезд с цементом прибывает в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Калининградская область по большей части грузов уже израсходовала установленные ЕС лимиты на железнодорожный транзит, заявил губернатор региона Антон Алиханов в рамках дискуссии клуба "Валдай".
"На сегодняшний день мы уже исчерпали установленные европейцами лимиты на перевозки железнодорожным транспортом части номенклатур грузов, например отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриза, лесоматериалов", — сказал глава области.
Первый грузовой поезд с цементом, прибывает в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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Он пояснил, что установленные Европой нормы по транзиту не учитывают примерно полмиллиона тонн грузов, которые до введения санкционных ограничений везли автотранспортом.
Так, по данным таможенных органов, в 2021 году в регион с основной территории России грузовиками доставили около 400 тысяч тонн грузов, которые попали под санкционный запрет, а вывезли порядка 100 тысяч тонн.

"То есть 0,5 миллиона тонн мы не можем ввозить даже железнодорожным транспортом, хотя европейцы видят этот транзит в своей таможенной статистике, но по какой-то причине не разрешают перевезти эти товары даже железнодорожным транспортом", — указал Алиханов.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД Алексей Исаков заявил, что сторонам удалось избежать самого плохого развития ситуации с калининградским транзитом, но ситуация далека от нормальной.
"Определенные "развязки" с ЕС и Литвой в результате активных дипломатических усилий с нашей стороны в итоге были найдены и идут в правильном направлении. <...> Однако найденные решения в отношении грузовых железнодорожных перевозок можно рассматривать исключительно как промежуточные", — добавил дипломат.
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Литва запретила с 18 июня провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а перевозки по железной дороге возможны при должном контроле.
На этом фоне литовский Шяуляй Банк, обслуживающий все платежи по калининградскому транзиту, намерен с 1 сентября прекратить банковские операции с Россией.
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