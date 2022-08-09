Блинкен заявил, что не хочет соревноваться с Россией во влиянии на Африку
Блинкен заявил, что его турне в Африку не связано со страхом потерять в ней влияние
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 авг – РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его турне по африканским странам не связано со страхом Вашингтона потерять влияние на континенте, в частности, после турне главы МИД России Сергея Лаврова.
"Я здесь не из-за соревнований с кем бы то ни было. Это не визит… в Африку из-за другой страны. А наоборот (я здесь), потому что будущее мира будет очень важным образом определяться в Африке", - заявил он в интервью французскому радио RFI, отвечая на соответствующий вопрос.
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Он отметил, что его визит связан с желанием установить партнерские отношения и совместно работать над решением общих проблем, в частности, последствий пандемии коронавируса, климатических изменений и продовольственного кризиса. Госсекретарь добавил, что это "вопрос не навязывания выбора, а скорее, предложения выбора" африканским странам и США имеют "очень позитивную" повестку дня для будущего. Ранее США заявили, что намерены укреплять "открытое общество" в странах Африки, поскольку это позволяет противостоять действиям России и КНР.
В конце июля министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил четырёхдневное турне по африканским странам. В Египте, Республике Конго, Уганде и Эфиопии министр обсудил с высшим руководством этих стран ситуацию на мировом рынке продовольствия, разъяснил позицию РФ по Украине и договорился, что государства будут наращивать сотрудничество в торговле, энергетике, АПК и ВТС так, чтобы западные санкции этому не мешали.
Визит министра прошёл на фоне заявлений из западных столиц о якобы изоляции России. Однако под занавес поездки глава евродипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что Лавров оказался более популярным в западной прессе, чем он сам. В МИД РФ на это заметили, что "крестовый поход" Запада по изоляции России обернулся провалом.
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