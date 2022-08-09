https://ria.ru/20220809/afrika-1808258938.html

Блинкен заявил, что не хочет соревноваться с Россией во влиянии на Африку

Блинкен заявил, что не хочет соревноваться с Россией во влиянии на Африку - РИА Новости, 09.08.2022

Блинкен заявил, что не хочет соревноваться с Россией во влиянии на Африку

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его турне по африканским странам не связано со страхом Вашингтона потерять влияние на континенте, в... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:58

2022-08-09T11:58

2022-08-09T11:58

в мире

сергей лавров

россия

африка

сша

энтони блинкен

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ПАРИЖ, 9 авг – РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его турне по африканским странам не связано со страхом Вашингтона потерять влияние на континенте, в частности, после турне главы МИД России Сергея Лаврова."Я здесь не из-за соревнований с кем бы то ни было. Это не визит… в Африку из-за другой страны. А наоборот (я здесь), потому что будущее мира будет очень важным образом определяться в Африке", - заявил он в интервью французскому радио RFI, отвечая на соответствующий вопрос.Он отметил, что его визит связан с желанием установить партнерские отношения и совместно работать над решением общих проблем, в частности, последствий пандемии коронавируса, климатических изменений и продовольственного кризиса. Госсекретарь добавил, что это "вопрос не навязывания выбора, а скорее, предложения выбора" африканским странам и США имеют "очень позитивную" повестку дня для будущего. Ранее США заявили, что намерены укреплять "открытое общество" в странах Африки, поскольку это позволяет противостоять действиям России и КНР.В конце июля министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил четырёхдневное турне по африканским странам. В Египте, Республике Конго, Уганде и Эфиопии министр обсудил с высшим руководством этих стран ситуацию на мировом рынке продовольствия, разъяснил позицию РФ по Украине и договорился, что государства будут наращивать сотрудничество в торговле, энергетике, АПК и ВТС так, чтобы западные санкции этому не мешали.Визит министра прошёл на фоне заявлений из западных столиц о якобы изоляции России. Однако под занавес поездки глава евродипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что Лавров оказался более популярным в западной прессе, чем он сам. В МИД РФ на это заметили, что "крестовый поход" Запада по изоляции России обернулся провалом.

https://ria.ru/20220808/blinken-1807934318.html

https://ria.ru/20220804/medvedev-1807163965.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сергей лавров, россия, африка, сша, энтони блинкен