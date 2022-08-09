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В Европе АЭС могут остановиться из-за жары, заявил метеоролог

В Европе АЭС могут остановиться из-за жары, заявил метеоролог - РИА Новости, 09.08.2022

В Европе АЭС могут остановиться из-за жары, заявил метеоролог

Работа атомных электростанций в Европе окажется под угрозой остановки из-за новой волны аномальной жары, сообщил в своем Telegram-канале руководитель... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:39

2022-08-09T15:39

2022-08-09T15:39

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Работа атомных электростанций в Европе окажется под угрозой остановки из-за новой волны аномальной жары, сообщил в своем Telegram-канале руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов."Начиная со среды в Лондоне, Париже сумасшедшая жара - днем 30-35 (градусов тепла - ред.), на юге Франции - до 38. И африканский зной задержится здесь минимум до начала следующей недели. Это уже четвертая или пятая волна жары с начала лета. Фермеры не досчитаются еще 3-5% урожая, АЭС будут под угрозой остановки, реки продолжат мелеть и сохнуть", - сказал Шувалов.По его словам, волна жары из Европы России не угрожает."Она остановится, как в прошлый раз, в Польше и отступит на Балканы", - пояснил метеоролог.Работа атомных электростанций зависит от систем охлаждения. Эффективность таких систем резко сокращается, когда сильно нагревается атмосферный воздух. В таких условиях приходится снижать мощность станций - вплоть до полной остановки.

https://ria.ru/20220809/katastrofa-1808199890.html

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европа, лондон, париж, погода