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Жителей Рязанской области предупредили о жаре до 37 градусов - РИА Новости, 08.08.2022
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Жителей Рязанской области предупредили о жаре до 37 градусов
Жителей Рязанской области предупредили о жаре до 37 градусов - РИА Новости, 08.08.2022
Жителей Рязанской области предупредили о жаре до 37 градусов
ГУМЧС по Рязанской области опубликовало два метеопредупреждения на понедельник - жителей региона ожидает жара до +37 градусов, а затем гроза с градом и... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:59
2022-08-08T15:59
россия
рязанская область
общество
погода
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РЯЗАНЬ, 8 авг – РИА Новости. ГУМЧС по Рязанской области опубликовало два метеопредупреждения на понедельник - жителей региона ожидает жара до +37 градусов, а затем гроза с градом и усилением ветра."По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днём 8 августа на территории Рязанской области местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +35…+37 градусов", - говорится в сообщении на сайте ГУМЧС по региону.Вторым метеопредупреждением ведомство оповестило рязанцев, что "в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 8 августа и утром 9 августа на территории Рязанской области ожидается гроза, дождь, местами сильный, местами град, при грозе усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду".
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россия, рязанская область, общество, погода
15:59 08.08.2022
 
Жителей Рязанской области предупредили о жаре до 37 градусов

МЧС предупредило жителей Рязанской области о жаре до 37 градусов и последующей грозе

© РИА Новости / Максим БлиновВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Рязань и Рязанский кремль. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 8 авг – РИА Новости. ГУМЧС по Рязанской области опубликовало два метеопредупреждения на понедельник - жителей региона ожидает жара до +37 градусов, а затем гроза с градом и усилением ветра.
"По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днём 8 августа на территории Рязанской области местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +35…+37 градусов", - говорится в сообщении на сайте ГУМЧС по региону.
Вторым метеопредупреждением ведомство оповестило рязанцев, что "в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 8 августа и утром 9 августа на территории Рязанской области ожидается гроза, дождь, местами сильный, местами град, при грозе усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду".
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