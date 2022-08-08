https://ria.ru/20220808/zhara-1808085419.html

Жителей Рязанской области предупредили о жаре до 37 градусов

Жителей Рязанской области предупредили о жаре до 37 градусов - РИА Новости, 08.08.2022

Жителей Рязанской области предупредили о жаре до 37 градусов

ГУМЧС по Рязанской области опубликовало два метеопредупреждения на понедельник - жителей региона ожидает жара до +37 градусов, а затем гроза с градом и... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:59

2022-08-08T15:59

2022-08-08T15:59

россия

рязанская область

общество

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577949278_0:75:1500:919_1920x0_80_0_0_df2be1c528e83a52a08a366fa148b031.jpg

РЯЗАНЬ, 8 авг – РИА Новости. ГУМЧС по Рязанской области опубликовало два метеопредупреждения на понедельник - жителей региона ожидает жара до +37 градусов, а затем гроза с градом и усилением ветра."По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днём 8 августа на территории Рязанской области местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +35…+37 градусов", - говорится в сообщении на сайте ГУМЧС по региону.Вторым метеопредупреждением ведомство оповестило рязанцев, что "в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 8 августа и утром 9 августа на территории Рязанской области ожидается гроза, дождь, местами сильный, местами град, при грозе усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду".

https://ria.ru/20220808/pogoda-1808059537.html

россия

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, рязанская область, общество, погода