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В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости, 08.08.2022

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

Спасатели объявили на вторник и среду штормовое предупреждение в Воронежской области из-за сильной жары, столбик термометра в эти дни поднимется до +35... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:28

2022-08-08T12:28

2022-08-08T12:29

воронежская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

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ВОРОНЕЖ, 8 авг - РИА Новости. Спасатели объявили на вторник и среду штормовое предупреждение в Воронежской области из-за сильной жары, столбик термометра в эти дни поднимется до +35 градусов, сообщает ГУМЧС по региону."Внимание граждан! От воронежского гидрометцентра получено штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях: днем 9 и 10 августа 2022 года по востоку и югу Воронежской области ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха 35 градусов", - говорится в сообщении.Спасатели просят воронежцев скорректировать планы в соответствии с прогнозами синоптиков, а также быть внимательными и осторожными.Сейчас в регионе +31 градус.Спасатели напоминают, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах и железнодорожных путях.

https://ria.ru/20220806/maslo-1807690219.html

воронежская область

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Екатерина Зайцева

воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода