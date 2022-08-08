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В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости, 08.08.2022
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
Спасатели объявили на вторник и среду штормовое предупреждение в Воронежской области из-за сильной жары, столбик термометра в эти дни поднимется до +35... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:28
2022-08-08T12:28
2022-08-08T12:29
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
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ВОРОНЕЖ, 8 авг - РИА Новости. Спасатели объявили на вторник и среду штормовое предупреждение в Воронежской области из-за сильной жары, столбик термометра в эти дни поднимется до +35 градусов, сообщает ГУМЧС по региону."Внимание граждан! От воронежского гидрометцентра получено штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях: днем 9 и 10 августа 2022 года по востоку и югу Воронежской области ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха 35 градусов", - говорится в сообщении.Спасатели просят воронежцев скорректировать планы в соответствии с прогнозами синоптиков, а также быть внимательными и осторожными.Сейчас в регионе +31 градус.Спасатели напоминают, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах и железнодорожных путях.
https://ria.ru/20220806/maslo-1807690219.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
12:28 08.08.2022 (обновлено: 12:29 08.08.2022)
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
В Воронежской области спасатели объявили штормовое предупреждение из-за 35-градусной жары
ВОРОНЕЖ, 8 авг - РИА Новости. Спасатели объявили на вторник и среду штормовое предупреждение в Воронежской области из-за сильной жары, столбик термометра в эти дни поднимется до +35 градусов, сообщает ГУМЧС по региону.
"Внимание граждан! От воронежского гидрометцентра получено штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях: днем 9 и 10 августа 2022 года по востоку и югу Воронежской области
ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха 35 градусов", - говорится в сообщении.
Спасатели просят воронежцев скорректировать планы в соответствии с прогнозами синоптиков, а также быть внимательными и осторожными.
Сейчас в регионе +31 градус.
Спасатели напоминают, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и ошибкам обслуживающего персонала на объектах с повышенным риском аварийности. Также возрастает вероятность крупных ДТП на автодорогах и железнодорожных путях.