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Пензенские аграрии собрали миллион тонн зерновых
Пензенские аграрии собрали миллион тонн зерновых - РИА Новости, 08.08.2022
Пензенские аграрии собрали миллион тонн зерновых
Аграрии Пензенской области собрали первый миллион тонн зерна, при этом обмолочена только четверть засеянных площадей, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:49
2022-08-08T12:49
2022-08-08T12:49
пензенская область
экономика
россия
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ПЕНЗА, 8 авг - РИА Новости. Аграрии Пензенской области собрали первый миллион тонн зерна, при этом обмолочена только четверть засеянных площадей, сообщил губернатор Олег Мельниченко."Один миллион тонн зерновых! Наши аграрии уже достигли этой цифры. Сейчас обмолочено только 25% площадей, и нет никаких сомнений, что планируемый минимум - 2,5 миллиона тонн зерновых - будет получен. Но наша задача - собрать еще больше", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Он отметил, что регион лидирует в Приволжском федеральном округе по урожайности и темпам уборочной кампании."То ли еще будет! Погода благоприятствует, работы идут быстро. Продовольственная безопасность - в приоритете. Нашего урожая хватит не только на то, чтобы обеспечить жителей региона, но и на то, чтобы отправить на экспорт", - добавил глава региона.
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экономика, россия
Пензенские аграрии собрали миллион тонн зерновых
Губернатор Мельниченко: аграрии Пензенской области собрали миллион тонн зерна
ПЕНЗА, 8 авг - РИА Новости.
Аграрии Пензенской области собрали первый миллион тонн зерна, при этом обмолочена только четверть засеянных площадей, сообщил
губернатор Олег Мельниченко.
"Один миллион тонн зерновых! Наши аграрии уже достигли этой цифры. Сейчас обмолочено только 25% площадей, и нет никаких сомнений, что планируемый минимум - 2,5 миллиона тонн зерновых - будет получен. Но наша задача - собрать еще больше", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он отметил, что регион лидирует в Приволжском федеральном округе по урожайности и темпам уборочной кампании.
"То ли еще будет! Погода благоприятствует, работы идут быстро. Продовольственная безопасность - в приоритете. Нашего урожая хватит не только на то, чтобы обеспечить жителей региона, но и на то, чтобы отправить на экспорт", - добавил глава региона.