https://ria.ru/20220808/zemletryasenie-1807917239.html

Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0

Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 08.08.2022

Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0

Сейсмологи зарегистрировали у Курил в понедельник землетрясение магнитудой 6,0, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T01:38

2022-08-08T01:38

2022-08-08T01:38

происшествия

россия

елена семенова

шикотан

курильские острова

землетрясение

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 авг — РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали у Курил в понедельник землетрясение магнитудой 6,0, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.По ее словам, землетрясение ощутили жители Южных Курил.Информация уточняется.

https://radiosputnik.ria.ru/20220807/zemletryasenie-1807848893.html

россия

шикотан

курильские острова

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происшествия, россия, елена семенова, шикотан, курильские острова, землетрясение