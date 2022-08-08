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Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 08.08.2022
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Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0
Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 08.08.2022
Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0
Сейсмологи зарегистрировали у Курил в понедельник землетрясение магнитудой 6,0, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T01:38
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происшествия
россия
елена семенова
шикотан
курильские острова
землетрясение
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 авг — РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали у Курил в понедельник землетрясение магнитудой 6,0, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.По ее словам, землетрясение ощутили жители Южных Курил.Информация уточняется.
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происшествия, россия, елена семенова, шикотан, курильские острова, землетрясение
01:38 08.08.2022
 
Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0

Единая геофизическая служба РАН зарегистрировали у Курил землетрясение магнитудой 6,0

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 авг — РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали у Курил в понедельник землетрясение магнитудой 6,0, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Подземные толчки магнитудой 6,0 зарегистрированы 8 августа в 00.40 (16.40 мск воскресенья). Эпицентр располагался в 117 километрах восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг землетрясения находился на глубине 25 километров", — заявила начальница сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По ее словам, землетрясение ощутили жители Южных Курил.
Информация уточняется.
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