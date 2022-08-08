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Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0
Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0 - РИА Новости, 08.08.2022
Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0
Сейсмологи зарегистрировали у Курил в понедельник землетрясение магнитудой 6,0, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T01:38
2022-08-08T01:38
2022-08-08T01:38
происшествия
россия
елена семенова
шикотан
курильские острова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 авг — РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали у Курил в понедельник землетрясение магнитудой 6,0, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.По ее словам, землетрясение ощутили жители Южных Курил.Информация уточняется.
https://radiosputnik.ria.ru/20220807/zemletryasenie-1807848893.html
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происшествия, россия, елена семенова, шикотан, курильские острова, землетрясение
Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0
Единая геофизическая служба РАН зарегистрировали у Курил землетрясение магнитудой 6,0