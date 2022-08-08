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В ГД процитировали Зеленскому басню Крылова в ответ на слова о референдумах - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1808098300.html
В ГД процитировали Зеленскому басню Крылова в ответ на слова о референдумах
В ГД процитировали Зеленскому басню Крылова в ответ на слова о референдумах - РИА Новости, 08.08.2022
В ГД процитировали Зеленскому басню Крылова в ответ на слова о референдумах
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет раскритиковал Владимира Зеленского за его слова о последствиях для России в случае проведения референдумов... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:29
2022-08-08T16:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
херсонская область
запорожская область
госдума рф
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет раскритиковал Владимира Зеленского за его слова о последствиях для России в случае проведения референдумов на освобожденных территориях Украины.В опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении Зеленский заявил, что проведение референдумов в южных регионах, подконтрольных Вооруженным силам РФ, закроют для России любую возможность переговоров с Украиной и "свободным миром"."Всё это очередной трёп Зеленского, который словно Моська - известный персонаж басни - пытается запугивать Россию и параллельно плевать на мнение и право на самоопределение украинского народа, проживающего в освобожденных Херсонской и Запорожской областях", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, не стоит обращать внимание на слова Зеленского, лично который уже ничего не решает."Люди на освобожденных территориях сами сделают свой исторический выбор, а Россия выступит только гарантом безопасности и возможности в спокойных условиях этот выбор сделать. Зеленскому не удастся запугать людей", - подчеркнул Шеремет.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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россия
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в мире, россия, украина, херсонская область , запорожская область, госдума рф, михаил шеремет, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
16:29 08.08.2022
 
В ГД процитировали Зеленскому басню Крылова в ответ на слова о референдумах

Депутат Госдумы Шеремет сравнил Зеленского с Моськой из-за слов о референдумах

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет раскритиковал Владимира Зеленского за его слова о последствиях для России в случае проведения референдумов на освобожденных территориях Украины.
В опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении Зеленский заявил, что проведение референдумов в южных регионах, подконтрольных Вооруженным силам РФ, закроют для России любую возможность переговоров с Украиной и "свободным миром".
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"Всё это очередной трёп Зеленского, который словно Моська - известный персонаж басни - пытается запугивать Россию и параллельно плевать на мнение и право на самоопределение украинского народа, проживающего в освобожденных Херсонской и Запорожской областях", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, не стоит обращать внимание на слова Зеленского, лично который уже ничего не решает.
"Люди на освобожденных территориях сами сделают свой исторический выбор, а Россия выступит только гарантом безопасности и возможности в спокойных условиях этот выбор сделать. Зеленскому не удастся запугать людей", - подчеркнул Шеремет.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаХерсонская областьЗапорожская областьГосдума РФМихаил ШереметВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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