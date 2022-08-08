https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1808098300.html

В ГД процитировали Зеленскому басню Крылова в ответ на слова о референдумах

В ГД процитировали Зеленскому басню Крылова в ответ на слова о референдумах - РИА Новости, 08.08.2022

В ГД процитировали Зеленскому басню Крылова в ответ на слова о референдумах

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет раскритиковал Владимира Зеленского за его слова о последствиях для России в случае проведения референдумов... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:29

2022-08-08T16:29

2022-08-08T16:29

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

херсонская область

запорожская область

госдума рф

михаил шеремет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641986_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_5ab23fd5e07e35d7a6d4376bca6b65af.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет раскритиковал Владимира Зеленского за его слова о последствиях для России в случае проведения референдумов на освобожденных территориях Украины.В опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении Зеленский заявил, что проведение референдумов в южных регионах, подконтрольных Вооруженным силам РФ, закроют для России любую возможность переговоров с Украиной и "свободным миром"."Всё это очередной трёп Зеленского, который словно Моська - известный персонаж басни - пытается запугивать Россию и параллельно плевать на мнение и право на самоопределение украинского народа, проживающего в освобожденных Херсонской и Запорожской областях", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, не стоит обращать внимание на слова Зеленского, лично который уже ничего не решает."Люди на освобожденных территориях сами сделают свой исторический выбор, а Россия выступит только гарантом безопасности и возможности в спокойных условиях этот выбор сделать. Зеленскому не удастся запугать людей", - подчеркнул Шеремет.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220805/illyuzii-1807382338.html

https://ria.ru/20220804/schaste-1807120910.html

россия

украина

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, херсонская область , запорожская область, госдума рф, михаил шеремет, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр