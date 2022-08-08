https://ria.ru/20220808/zagryaznenie-1808857790.html
ДПиООС: источник загрязнения Москвы-реки не установлен
ДПиООС: источник загрязнения Москвы-реки не установлен - РИА Новости, 11.08.2022
ДПиООС: источник загрязнения Москвы-реки не установлен
Источник загрязнения Москвы-реки не установлен, инспекторы взяли пробы воды для анализа, сообщили РИА Новости в департаменте природопользования и охраны... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-08T14:59
2022-08-08T14:59
2022-08-11T13:19
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москва-река
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Источник загрязнения Москвы-реки не установлен, инспекторы взяли пробы воды для анализа, сообщили РИА Новости в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы (ДПиООС).Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал агентству, что пятно нефтепродуктов площадью порядка 4,5 тысячи квадратных метров замечено на Москва-реке возле Крымского моста."При выезде на место установлено, что на акватории реки Москвы имеется радужное пятно нефтепродуктов, длина примерно три километра, ширина - три-четыре метра. В настоящее время на месте представители Межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области, департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и ГУП "Мосводосток". Источник загрязнения не установлен. Инспектором ДПиООС отобраны пробы воды", - говорится в сообщении.Уточняется, что в соответствии с Федеральным Законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", постановлением правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1096 "О федеральном государственном экологическом контроле (надзоре)" водный объект река Москва относится к объекту федерального экологического контроля, надзор за использованием и охраной которого в городе Москве осуществляет Межрегиональное управление Росприроднадзора по Москве и Калужской области.
https://ria.ru/20220805/ochistka-1807504676.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, москва-река, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Москва-река, Мосводосток
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Источник загрязнения Москвы-реки не установлен, инспекторы взяли пробы воды для анализа, сообщили РИА Новости в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы (ДПиООС).
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал агентству, что пятно нефтепродуктов площадью порядка 4,5 тысячи квадратных метров замечено на Москва-реке возле Крымского моста.
"При выезде на место установлено, что на акватории реки Москвы
имеется радужное пятно нефтепродуктов, длина примерно три километра, ширина - три-четыре метра. В настоящее время на месте представители Межрегионального управления Росприроднадзора
по Москве и Калужской области, департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и ГУП "Мосводосток
". Источник загрязнения не установлен. Инспектором ДПиООС отобраны пробы воды", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в соответствии с Федеральным Законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", постановлением правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1096 "О федеральном государственном экологическом контроле (надзоре)" водный объект река Москва относится к объекту федерального экологического контроля, надзор за использованием и охраной которого в городе Москве осуществляет Межрегиональное управление Росприроднадзора по Москве и Калужской области.