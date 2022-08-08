https://ria.ru/20220808/zagryaznenie-1808857790.html

ДПиООС: источник загрязнения Москвы-реки не установлен

ДПиООС: источник загрязнения Москвы-реки не установлен - РИА Новости, 11.08.2022

ДПиООС: источник загрязнения Москвы-реки не установлен

Источник загрязнения Москвы-реки не установлен, инспекторы взяли пробы воды для анализа, сообщили РИА Новости в департаменте природопользования и охраны... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-08T14:59

2022-08-08T14:59

2022-08-11T13:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

москва-река

мосводосток

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Источник загрязнения Москвы-реки не установлен, инспекторы взяли пробы воды для анализа, сообщили РИА Новости в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы (ДПиООС).Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал агентству, что пятно нефтепродуктов площадью порядка 4,5 тысячи квадратных метров замечено на Москва-реке возле Крымского моста."При выезде на место установлено, что на акватории реки Москвы имеется радужное пятно нефтепродуктов, длина примерно три километра, ширина - три-четыре метра. В настоящее время на месте представители Межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области, департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и ГУП "Мосводосток". Источник загрязнения не установлен. Инспектором ДПиООС отобраны пробы воды", - говорится в сообщении.Уточняется, что в соответствии с Федеральным Законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", постановлением правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1096 "О федеральном государственном экологическом контроле (надзоре)" водный объект река Москва относится к объекту федерального экологического контроля, надзор за использованием и охраной которого в городе Москве осуществляет Межрегиональное управление Росприроднадзора по Москве и Калужской области.

https://ria.ru/20220805/ochistka-1807504676.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, москва-река, мосводосток