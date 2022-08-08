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ДПиООС: источник загрязнения Москвы-реки не установлен - РИА Новости, 11.08.2022
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ДПиООС: источник загрязнения Москвы-реки не установлен
ДПиООС: источник загрязнения Москвы-реки не установлен - РИА Новости, 11.08.2022
ДПиООС: источник загрязнения Москвы-реки не установлен
Источник загрязнения Москвы-реки не установлен, инспекторы взяли пробы воды для анализа, сообщили РИА Новости в департаменте природопользования и охраны... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-08T14:59
2022-08-11T13:19
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москва
москва-река
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Источник загрязнения Москвы-реки не установлен, инспекторы взяли пробы воды для анализа, сообщили РИА Новости в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы (ДПиООС).Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал агентству, что пятно нефтепродуктов площадью порядка 4,5 тысячи квадратных метров замечено на Москва-реке возле Крымского моста."При выезде на место установлено, что на акватории реки Москвы имеется радужное пятно нефтепродуктов, длина примерно три километра, ширина - три-четыре метра. В настоящее время на месте представители Межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области, департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и ГУП "Мосводосток". Источник загрязнения не установлен. Инспектором ДПиООС отобраны пробы воды", - говорится в сообщении.Уточняется, что в соответствии с Федеральным Законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", постановлением правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1096 "О федеральном государственном экологическом контроле (надзоре)" водный объект река Москва относится к объекту федерального экологического контроля, надзор за использованием и охраной которого в городе Москве осуществляет Межрегиональное управление Росприроднадзора по Москве и Калужской области.
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москва, москва-река, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Москва-река, Мосводосток
14:59 08.08.2022 (обновлено: 13:19 11.08.2022)
 

ДПиООС: источник загрязнения Москвы-реки не установлен

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Источник загрязнения Москвы-реки не установлен, инспекторы взяли пробы воды для анализа, сообщили РИА Новости в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы (ДПиООС).
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал агентству, что пятно нефтепродуктов площадью порядка 4,5 тысячи квадратных метров замечено на Москва-реке возле Крымского моста.
Водолазы на барже с собранным мусором во время работ по очистке дна причалов Северного речного вокзала на берегу Химкинского водохранилища в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 14:22Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Специалисты провели очистку дна акваторий на Северном речном вокзале
"При выезде на место установлено, что на акватории реки Москвы имеется радужное пятно нефтепродуктов, длина примерно три километра, ширина - три-четыре метра. В настоящее время на месте представители Межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области, департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и ГУП "Мосводосток". Источник загрязнения не установлен. Инспектором ДПиООС отобраны пробы воды", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в соответствии с Федеральным Законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", постановлением правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1096 "О федеральном государственном экологическом контроле (надзоре)" водный объект река Москва относится к объекту федерального экологического контроля, надзор за использованием и охраной которого в городе Москве осуществляет Межрегиональное управление Росприроднадзора по Москве и Калужской области.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосква-рекаМосводосток
 
 
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