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Специалисты ликвидируют загрязнение Москвы-реки в районе Крымского моста - РИА Новости, 11.08.2022
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Специалисты ликвидируют загрязнение Москвы-реки в районе Крымского моста
Специалисты ликвидируют загрязнение Москвы-реки в районе Крымского моста - РИА Новости, 11.08.2022
Специалисты ликвидируют загрязнение Москвы-реки в районе Крымского моста
Специалисты ГУП "Мосводосток" ликвидируют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-08T11:06
2022-08-11T13:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
происшествия
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
москва
москва-река
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты ГУП "Мосводосток" ликвидируют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал агентству, что пятно нефтепродуктов площадью порядка 4,5 тысячи квадратных метров замечено на Москва-реке возле Крымского моста. Нефтяное пятно могло оставить проходящее судно."Специалисты ГУП "Мосводосток" ликвидируют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста", - говорится в сообщении.Уточняется, что в понедельник утром службами ГУП "Мосводосток" зафиксировано загрязнение на водной глади в районе Крымского моста. На место оперативно прибыло специализированное судно-нефтемусоросборщик "Сетунь".Отмечается, что в настоящее время завершается обработка специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения, водной глади на указанном участке реки.
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мосводосток, происшествия, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, москва, москва-река
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводосток, Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Москва, Москва-река
11:06 08.08.2022 (обновлено: 13:17 11.08.2022)
 

Специалисты ликвидируют загрязнение Москвы-реки в районе Крымского моста

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыСпециалисты ликвидируют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста
Специалисты ликвидируют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты ГУП "Мосводосток" ликвидируют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал агентству, что пятно нефтепродуктов площадью порядка 4,5 тысячи квадратных метров замечено на Москва-реке возле Крымского моста. Нефтяное пятно могло оставить проходящее судно.
"Специалисты ГУП "Мосводосток" ликвидируют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в понедельник утром службами ГУП "Мосводосток" зафиксировано загрязнение на водной глади в районе Крымского моста. На место оперативно прибыло специализированное судно-нефтемусоросборщик "Сетунь".
Отмечается, что в настоящее время завершается обработка специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения, водной глади на указанном участке реки.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводостокПроисшествияГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыМоскваМосква-река
 
 
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