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Специалисты ликвидируют загрязнение Москвы-реки в районе Крымского моста

Специалисты ликвидируют загрязнение Москвы-реки в районе Крымского моста - РИА Новости, 11.08.2022

Специалисты ликвидируют загрязнение Москвы-реки в районе Крымского моста

Специалисты ГУП "Мосводосток" ликвидируют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-08T11:06

2022-08-08T11:06

2022-08-11T13:17

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты ГУП "Мосводосток" ликвидируют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал агентству, что пятно нефтепродуктов площадью порядка 4,5 тысячи квадратных метров замечено на Москва-реке возле Крымского моста. Нефтяное пятно могло оставить проходящее судно."Специалисты ГУП "Мосводосток" ликвидируют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста", - говорится в сообщении.Уточняется, что в понедельник утром службами ГУП "Мосводосток" зафиксировано загрязнение на водной глади в районе Крымского моста. На место оперативно прибыло специализированное судно-нефтемусоросборщик "Сетунь".Отмечается, что в настоящее время завершается обработка специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения, водной глади на указанном участке реки.

https://realty.ria.ru/20220624/mosvodostok-1797868360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосводосток, происшествия, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, москва, москва-река