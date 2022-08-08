https://ria.ru/20220808/zagryaznenie-1808856675.html
Специалисты ликвидируют загрязнение Москвы-реки в районе Крымского моста
Специалисты ликвидируют загрязнение Москвы-реки в районе Крымского моста - РИА Новости, 11.08.2022
Специалисты ликвидируют загрязнение Москвы-реки в районе Крымского моста
Специалисты ГУП "Мосводосток" ликвидируют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-08T11:06
2022-08-08T11:06
2022-08-11T13:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
происшествия
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
москва
москва-река
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808853750_0:1:767:432_1920x0_80_0_0_24fa9daffb850cee4f34de5dced9ae9f.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты ГУП "Мосводосток" ликвидируют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал агентству, что пятно нефтепродуктов площадью порядка 4,5 тысячи квадратных метров замечено на Москва-реке возле Крымского моста. Нефтяное пятно могло оставить проходящее судно."Специалисты ГУП "Мосводосток" ликвидируют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста", - говорится в сообщении.Уточняется, что в понедельник утром службами ГУП "Мосводосток" зафиксировано загрязнение на водной глади в районе Крымского моста. На место оперативно прибыло специализированное судно-нефтемусоросборщик "Сетунь".Отмечается, что в настоящее время завершается обработка специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения, водной глади на указанном участке реки.
https://realty.ria.ru/20220624/mosvodostok-1797868360.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808853750_0:0:577:432_1920x0_80_0_0_7d2f139cfc0fd22e2861c621132873fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосводосток, происшествия, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, москва, москва-река
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводосток, Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Москва, Москва-река
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Специалисты ГУП "Мосводосток" ликвидируют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал агентству, что пятно нефтепродуктов площадью порядка 4,5 тысячи квадратных метров замечено на Москва-реке возле Крымского моста. Нефтяное пятно могло оставить проходящее судно.
"Специалисты ГУП "Мосводосток" ликвидируют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в понедельник утром службами ГУП "Мосводосток
" зафиксировано загрязнение на водной глади в районе Крымского моста. На место оперативно прибыло специализированное судно-нефтемусоросборщик "Сетунь".
Отмечается, что в настоящее время завершается обработка специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения, водной глади на указанном участке реки.