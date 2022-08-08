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В Испании началась забастовка работников Ryanair - РИА Новости, 08.08.2022
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В Испании началась забастовка работников Ryanair
В Испании началась забастовка работников Ryanair - РИА Новости, 08.08.2022
В Испании началась забастовка работников Ryanair
Забастовка бортпроводников ирландской авиакомпании Ryanair стартовала в понедельник в Испании и продлится до 7 января 2023 года, сообщает испанская газета 20... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:09
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в мире
испания
барселона (город)
пальма-де-майорка
ryanair
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Забастовка бортпроводников ирландской авиакомпании Ryanair стартовала в понедельник в Испании и продлится до 7 января 2023 года, сообщает испанская газета 20 minutos."Бортпроводники Ryanair объявили с понедельника новую забастовку, уже третью за это лето, которая продлится до 7 января 2023 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что профсоюзы USO и Sitcpla призвали 1600 работников компаний Ryanair, Crewlink и Workforce к 24-часовым стачкам с понедельника по четверг, которые в течение первых двух недель затронут 1,04 миллиона пассажиров, в среднем 130 600 путешественников каждый день.Как отмечает издание Diario Sur, в Ryanair сообщили, что в понедельник забастовка затронет 61 рейс: 10 из них будут отменены и 51 – задержан.Две предыдущие забастовки работников Ryanair прошли в Испании в конце июня и в течение большей части июля. Они привели к отменам и задержкам рейсов в некоторых испанских аэропортах, особенно в Барселоне и Пальме-де-Майорке.Забастовки сотрудников авиакомпании Ryanair ранее были организованы в пяти государствах Евросоюза. Согласно материалам профсоюзов сотрудников Ryanair, забастовки прошли в Бельгии и Португалии 24-26 июня, во Франции - 25-26 июня, в Италии - 25 июня, в Испании - 24-26 июня, 30 июня и 1-2 июля.
https://ria.ru/20220727/zabastovka-1805228733.html
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испания
барселона (город)
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в мире, испания, барселона (город), пальма-де-майорка, ryanair
13:09 08.08.2022 (обновлено: 13:12 08.08.2022)
 
В Испании началась забастовка работников Ryanair

В Испании бортпроводники Ryanair начали забастовку, которая продлится до 7 января

CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Ryanair Boeing 737Самолет авиакомпании Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Ryanair Boeing 737
Самолет авиакомпании Ryanair. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Забастовка бортпроводников ирландской авиакомпании Ryanair стартовала в понедельник в Испании и продлится до 7 января 2023 года, сообщает испанская газета 20 minutos.
"Бортпроводники Ryanair объявили с понедельника новую забастовку, уже третью за это лето, которая продлится до 7 января 2023 года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что профсоюзы USO и Sitcpla призвали 1600 работников компаний Ryanair, Crewlink и Workforce к 24-часовым стачкам с понедельника по четверг, которые в течение первых двух недель затронут 1,04 миллиона пассажиров, в среднем 130 600 путешественников каждый день.
Как отмечает издание Diario Sur, в Ryanair сообщили, что в понедельник забастовка затронет 61 рейс: 10 из них будут отменены и 51 – задержан.
Две предыдущие забастовки работников Ryanair прошли в Испании в конце июня и в течение большей части июля. Они привели к отменам и задержкам рейсов в некоторых испанских аэропортах, особенно в Барселоне и Пальме-де-Майорке.
Забастовки сотрудников авиакомпании Ryanair ранее были организованы в пяти государствах Евросоюза. Согласно материалам профсоюзов сотрудников Ryanair, забастовки прошли в Бельгии и Португалии 24-26 июня, во Франции - 25-26 июня, в Италии - 25 июня, в Испании - 24-26 июня, 30 июня и 1-2 июля.
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В миреИспанияБарселона (город)Пальма-де-МайоркаRyanair
 
 
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