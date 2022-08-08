https://ria.ru/20220808/yemen-1808074614.html

При столкновениях между армией Йемена и сепаратистами погибли 12 человек

При столкновениях между армией Йемена и сепаратистами погибли 12 человек - РИА Новости, 08.08.2022

При столкновениях между армией Йемена и сепаратистами погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли в богатой нефтью провинции Шабва на юге Йемена в понедельник в результате столкновений между военнослужащими йеменской армии... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:26

2022-08-08T15:26

2022-08-08T15:26

в мире

йемен

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КАИР, 8 авг - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли в богатой нефтью провинции Шабва на юге Йемена в понедельник в результате столкновений между военнослужащими йеменской армии и силами безопасности Переходного совета Южного Йемена, выступающего за разделение страны, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти провинции."Столкновения с использованием тяжелого вооружения произошли между силами специального назначения йеменской армии и силами обороны Шабвы Переходного совета в административном центре провинции - городе Атак, погибли по меньшей мере 12 человек. Многие получили ранения, больницы в городе Атак переполнены", - отметил источник.В частности, он назвал среди погибших командира батальона быстрого реагирования в Атаке полковника Ахмеда Лакшема.Источник пояснил, что столкновения вспыхнули после того, как губернатор Шабвы принял решение об увольнении командующего силами специального назначения бригадного генерала Абд Раббо Лакаба на фоне столкновений с силами обороны на стороне сепаратистов в Шабве 19 июля, когда погибли двое из охраны генерала. Командующий не подчинился указу губернатора, заявив, что это прерогатива министра внутренних дел, после чего глава провинции приказал развернуть в городе Атак силы обороны Шебвы, которые подчиняются Переходному совету сепаратистов.По словам источника, йеменская армия начала обстреливать город, направив туда танки.Йеменская армия и силы безопасности взяли под свой контроль город Атак и большую часть районов провинции Шабва в конце августа 2019 года после столкновений с сепаратистами Переходного совета Южного Йемена.

https://ria.ru/20220716/ssha-1802829045.html

https://ria.ru/20220526/yemen-1790865660.html

йемен

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, йемен