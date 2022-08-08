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При столкновениях между армией Йемена и сепаратистами погибли 12 человек - РИА Новости, 08.08.2022
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При столкновениях между армией Йемена и сепаратистами погибли 12 человек
При столкновениях между армией Йемена и сепаратистами погибли 12 человек - РИА Новости, 08.08.2022
При столкновениях между армией Йемена и сепаратистами погибли 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли в богатой нефтью провинции Шабва на юге Йемена в понедельник в результате столкновений между военнослужащими йеменской армии... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:26
2022-08-08T15:26
в мире
йемен
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КАИР, 8 авг - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли в богатой нефтью провинции Шабва на юге Йемена в понедельник в результате столкновений между военнослужащими йеменской армии и силами безопасности Переходного совета Южного Йемена, выступающего за разделение страны, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти провинции."Столкновения с использованием тяжелого вооружения произошли между силами специального назначения йеменской армии и силами обороны Шабвы Переходного совета в административном центре провинции - городе Атак, погибли по меньшей мере 12 человек. Многие получили ранения, больницы в городе Атак переполнены", - отметил источник.В частности, он назвал среди погибших командира батальона быстрого реагирования в Атаке полковника Ахмеда Лакшема.Источник пояснил, что столкновения вспыхнули после того, как губернатор Шабвы принял решение об увольнении командующего силами специального назначения бригадного генерала Абд Раббо Лакаба на фоне столкновений с силами обороны на стороне сепаратистов в Шабве 19 июля, когда погибли двое из охраны генерала. Командующий не подчинился указу губернатора, заявив, что это прерогатива министра внутренних дел, после чего глава провинции приказал развернуть в городе Атак силы обороны Шебвы, которые подчиняются Переходному совету сепаратистов.По словам источника, йеменская армия начала обстреливать город, направив туда танки.Йеменская армия и силы безопасности взяли под свой контроль город Атак и большую часть районов провинции Шабва в конце августа 2019 года после столкновений с сепаратистами Переходного совета Южного Йемена.
https://ria.ru/20220716/ssha-1802829045.html
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в мире, йемен
15:26 08.08.2022
 
При столкновениях между армией Йемена и сепаратистами погибли 12 человек

Источник: при столкновениях между армией Йемена и сепаратистами на юге погибли 12 человек

© Nabil HasanПовстанец в провинции Мариб смотрит на дым поднимающийся от взрыва
Повстанец в провинции Мариб смотрит на дым поднимающийся от взрыва
© Nabil Hasan
Повстанец в провинции Мариб смотрит на дым поднимающийся от взрыва. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 8 авг - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли в богатой нефтью провинции Шабва на юге Йемена в понедельник в результате столкновений между военнослужащими йеменской армии и силами безопасности Переходного совета Южного Йемена, выступающего за разделение страны, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти провинции.
"Столкновения с использованием тяжелого вооружения произошли между силами специального назначения йеменской армии и силами обороны Шабвы Переходного совета в административном центре провинции - городе Атак, погибли по меньшей мере 12 человек. Многие получили ранения, больницы в городе Атак переполнены", - отметил источник.
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В частности, он назвал среди погибших командира батальона быстрого реагирования в Атаке полковника Ахмеда Лакшема.
Источник пояснил, что столкновения вспыхнули после того, как губернатор Шабвы принял решение об увольнении командующего силами специального назначения бригадного генерала Абд Раббо Лакаба на фоне столкновений с силами обороны на стороне сепаратистов в Шабве 19 июля, когда погибли двое из охраны генерала. Командующий не подчинился указу губернатора, заявив, что это прерогатива министра внутренних дел, после чего глава провинции приказал развернуть в городе Атак силы обороны Шебвы, которые подчиняются Переходному совету сепаратистов.
По словам источника, йеменская армия начала обстреливать город, направив туда танки.
Йеменская армия и силы безопасности взяли под свой контроль город Атак и большую часть районов провинции Шабва в конце августа 2019 года после столкновений с сепаратистами Переходного совета Южного Йемена.
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