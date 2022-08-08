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В Екатеринбурге экс-глава УМВД получил почти десять лет колонии за взятку - РИА Новости, 08.08.2022
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В Екатеринбурге экс-глава УМВД получил почти десять лет колонии за взятку
В Екатеринбурге экс-глава УМВД получил почти десять лет колонии за взятку - РИА Новости, 08.08.2022
В Екатеринбурге экс-глава УМВД получил почти десять лет колонии за взятку
Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима бывшего главу УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова по делу о получении... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:27
2022-08-08T14:59
происшествия
екатеринбург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
криминал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима бывшего главу УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По данным СК РФ, Трифонов в 2015 году через посредников получил от экс-заместителя председателя правления банка "Кольцо Урала" взятку в размере 7,5 миллиона рублей за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника банка. В сентябре 2020 году он был заключен под стражу, однако в апреле 2022 года мера пресечения была изменена на домашний арест."Окончательно назначить Трифонову наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СК РФ, в ходе следствия Трифонов вину так и не признал.Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 год, позже занимал пост начальника МВД Карачаево-Черкесской республики - с 2017 по 2019 год.
https://ria.ru/20220803/deputat-1806971016.html
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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф), криминал
14:27 08.08.2022 (обновлено: 14:59 08.08.2022)
 
В Екатеринбурге экс-глава УМВД получил почти десять лет колонии за взятку

Экс-глава УМВД по Екатеринбургу Трифонов получил девять с половиной лет колонии за взятку

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима бывшего главу УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По данным СК РФ, Трифонов в 2015 году через посредников получил от экс-заместителя председателя правления банка "Кольцо Урала" взятку в размере 7,5 миллиона рублей за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника банка. В сентябре 2020 году он был заключен под стражу, однако в апреле 2022 года мера пресечения была изменена на домашний арест.
Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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Депутата Госдумы Белоусова приговорили к десяти годам колонии
"Окончательно назначить Трифонову наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СК РФ, в ходе следствия Трифонов вину так и не признал.
Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 год, позже занимал пост начальника МВД Карачаево-Черкесской республики - с 2017 по 2019 год.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Криминал
 
 
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