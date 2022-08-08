Рейтинг@Mail.ru
Кредитный портфель СМБ в ВТБ в I полугодии вырос на 5% - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/vtb-1808104172.html
Кредитный портфель СМБ в ВТБ в I полугодии вырос на 5%
Кредитный портфель СМБ в ВТБ в I полугодии вырос на 5% - РИА Новости, 08.08.2022
Кредитный портфель СМБ в ВТБ в I полугодии вырос на 5%
По итогам I полугодия кредитный портфель среднего и малого бизнеса (СМБ) ВТБ вырос на 5% и превысил 1,7 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:53
2022-08-08T16:53
россия
втб
банки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg
МОСКВА,8 авг – РИА Новости. По итогам I полугодия кредитный портфель среднего и малого бизнеса (СМБ) ВТБ вырос на 5% и превысил 1,7 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.В новых экономических условиях предприниматели получили кредитную поддержку банка в размере 514 миллиардов рублей. Портфель привлеченных средств достиг 2,18 триллиона рублей, показав рост с начала года на 10%.Более 25% кредитного портфеля среднего и малого бизнеса ВТБ занимают кредиты предприятиям жилищного и коммерческого строительства. С начала года их объем вырос более чем на 5% и составил 434 миллиарда рублей. В I полугодии ВТБ профинансировал 95 жилищных проектов общей площадь около 1,8 миллиона квадратных метров.На втором месте − пищевая промышленность и сельское хозяйство, которые занимают 20% кредитного портфеля. Объем займов предприятий АПК вырос на 8% − до 345,5 миллиарда рублей. Аналогичная доля приходится на компании торговли, в этой сфере портфель достиг 341 миллиард рублей (прирост почти 6%)."В первом полугодии бизнес был сосредоточен на перестройке работы – поиске новых поставщиков, логистических маршрутов, рынков сбыта. Нашей основной задачей в этот период стала поддержка клиентов. В рамках государственных и собственных программ банка ее получили почти 7 тысяч предпринимателей. После весеннего спада сейчас мы фиксируем рост активности клиентов, в том числе инвестиционной, что также позитивно сказалось на показателях нашего кредитного портфеля, который достиг 1,7 триллиона рублей по итогам полугодия. С учетом тренда на понижение ключевой ставки ЦБ РФ мы рассчитываем на дальнейшее увеличение динамики кредитования, однако в условиях продолжающейся перестройки бизнес-процессов в некоторых отраслях не ожидаем восстановления объема до уровня прошлого года", − прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.Топ-менеджер добавил, что также в I полугодии предприниматели стали уделять особое внимание сохранению своих средств и получению дополнительного дохода. Резкий рост ключевой ставки весной привел к максимально выгодным условиям для размещения депозитов. В результате портфель привлеченных средств клиентов СМБ за полугодие достиг 2,18 триллиона рублей, показав рост с начала года на 10%. "На фоне снижения ключевой ставки и стабилизации экономической ситуации условия размещения средств в банках стали корректироваться. Поэтому, по нашей оценке, предприниматели будут смещать фокус внимания в сторону реализации отложенных бизнес-проектов и оформления инвестиционных продуктов", − отметил Бортников.
https://ria.ru/20220801/vtb-1806448714.html
https://ria.ru/20220729/lgota-1805850776.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3f547ee43de9296d908dd0bc866a4e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, втб, банки
16:53 08.08.2022
 

Кредитный портфель СМБ в ВТБ в I полугодии вырос на 5%

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА,8 авг – РИА Новости. По итогам I полугодия кредитный портфель среднего и малого бизнеса (СМБ) ВТБ вырос на 5% и превысил 1,7 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.
В новых экономических условиях предприниматели получили кредитную поддержку банка в размере 514 миллиардов рублей. Портфель привлеченных средств достиг 2,18 триллиона рублей, показав рост с начала года на 10%.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 15:34
ВТБ расширил возможности управления бизнес-картами в интернет-банке
Более 25% кредитного портфеля среднего и малого бизнеса ВТБ занимают кредиты предприятиям жилищного и коммерческого строительства. С начала года их объем вырос более чем на 5% и составил 434 миллиарда рублей. В I полугодии ВТБ профинансировал 95 жилищных проектов общей площадь около 1,8 миллиона квадратных метров.
На втором месте − пищевая промышленность и сельское хозяйство, которые занимают 20% кредитного портфеля. Объем займов предприятий АПК вырос на 8% − до 345,5 миллиарда рублей. Аналогичная доля приходится на компании торговли, в этой сфере портфель достиг 341 миллиард рублей (прирост почти 6%).
"В первом полугодии бизнес был сосредоточен на перестройке работы – поиске новых поставщиков, логистических маршрутов, рынков сбыта. Нашей основной задачей в этот период стала поддержка клиентов. В рамках государственных и собственных программ банка ее получили почти 7 тысяч предпринимателей. После весеннего спада сейчас мы фиксируем рост активности клиентов, в том числе инвестиционной, что также позитивно сказалось на показателях нашего кредитного портфеля, который достиг 1,7 триллиона рублей по итогам полугодия. С учетом тренда на понижение ключевой ставки ЦБ РФ мы рассчитываем на дальнейшее увеличение динамики кредитования, однако в условиях продолжающейся перестройки бизнес-процессов в некоторых отраслях не ожидаем восстановления объема до уровня прошлого года", − прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Стенд банка ВТБ на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 13:47
ВТБ: льгота за долгосрочное инвестирование предоставляется автоматически
Топ-менеджер добавил, что также в I полугодии предприниматели стали уделять особое внимание сохранению своих средств и получению дополнительного дохода. Резкий рост ключевой ставки весной привел к максимально выгодным условиям для размещения депозитов. В результате портфель привлеченных средств клиентов СМБ за полугодие достиг 2,18 триллиона рублей, показав рост с начала года на 10%. "На фоне снижения ключевой ставки и стабилизации экономической ситуации условия размещения средств в банках стали корректироваться. Поэтому, по нашей оценке, предприниматели будут смещать фокус внимания в сторону реализации отложенных бизнес-проектов и оформления инвестиционных продуктов", − отметил Бортников.
 
РоссияВТББанки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала