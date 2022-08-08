https://ria.ru/20220808/vtb-1808104172.html

Кредитный портфель СМБ в ВТБ в I полугодии вырос на 5%

Кредитный портфель СМБ в ВТБ в I полугодии вырос на 5% - РИА Новости, 08.08.2022

Кредитный портфель СМБ в ВТБ в I полугодии вырос на 5%

По итогам I полугодия кредитный портфель среднего и малого бизнеса (СМБ) ВТБ вырос на 5% и превысил 1,7 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:53

2022-08-08T16:53

2022-08-08T16:53

россия

втб

банки

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МОСКВА,8 авг – РИА Новости. По итогам I полугодия кредитный портфель среднего и малого бизнеса (СМБ) ВТБ вырос на 5% и превысил 1,7 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.В новых экономических условиях предприниматели получили кредитную поддержку банка в размере 514 миллиардов рублей. Портфель привлеченных средств достиг 2,18 триллиона рублей, показав рост с начала года на 10%.Более 25% кредитного портфеля среднего и малого бизнеса ВТБ занимают кредиты предприятиям жилищного и коммерческого строительства. С начала года их объем вырос более чем на 5% и составил 434 миллиарда рублей. В I полугодии ВТБ профинансировал 95 жилищных проектов общей площадь около 1,8 миллиона квадратных метров.На втором месте − пищевая промышленность и сельское хозяйство, которые занимают 20% кредитного портфеля. Объем займов предприятий АПК вырос на 8% − до 345,5 миллиарда рублей. Аналогичная доля приходится на компании торговли, в этой сфере портфель достиг 341 миллиард рублей (прирост почти 6%)."В первом полугодии бизнес был сосредоточен на перестройке работы – поиске новых поставщиков, логистических маршрутов, рынков сбыта. Нашей основной задачей в этот период стала поддержка клиентов. В рамках государственных и собственных программ банка ее получили почти 7 тысяч предпринимателей. После весеннего спада сейчас мы фиксируем рост активности клиентов, в том числе инвестиционной, что также позитивно сказалось на показателях нашего кредитного портфеля, который достиг 1,7 триллиона рублей по итогам полугодия. С учетом тренда на понижение ключевой ставки ЦБ РФ мы рассчитываем на дальнейшее увеличение динамики кредитования, однако в условиях продолжающейся перестройки бизнес-процессов в некоторых отраслях не ожидаем восстановления объема до уровня прошлого года", − прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.Топ-менеджер добавил, что также в I полугодии предприниматели стали уделять особое внимание сохранению своих средств и получению дополнительного дохода. Резкий рост ключевой ставки весной привел к максимально выгодным условиям для размещения депозитов. В результате портфель привлеченных средств клиентов СМБ за полугодие достиг 2,18 триллиона рублей, показав рост с начала года на 10%. "На фоне снижения ключевой ставки и стабилизации экономической ситуации условия размещения средств в банках стали корректироваться. Поэтому, по нашей оценке, предприниматели будут смещать фокус внимания в сторону реализации отложенных бизнес-проектов и оформления инвестиционных продуктов", − отметил Бортников.

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Артем Смирнов

россия, втб, банки