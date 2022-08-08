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Недостающие средства на строительство моста в Вологде выделят из облбюджета
Недостающие средства на строительство моста в Вологде выделят из облбюджета - РИА Новости, 08.08.2022
Недостающие средства на строительство моста в Вологде выделят из облбюджета
Власти Вологодской области выделят недостающие 1,8 миллиарда рублей на строительства нового моста в Вологде из областного бюджета, сообщил в понедельник... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:57
2022-08-08T16:57
2022-08-08T16:57
вологодская область
вологда
олег кувшинников
строительство
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ВОЛОГДА, 8 авг – РИА Новости. Власти Вологодской области выделят недостающие 1,8 миллиарда рублей на строительства нового моста в Вологде из областного бюджета, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.По его словам, стоимость мостового сооружения через реку Вологда в областной столице составит 5,7 миллиарда рублей, из которых 3,9 миллиарда рублей согласно распоряжения президента поступит из федеральной казны в предстоящие два года. Недостающие 1,8 миллиарда будут направлены из областного бюджета."Мы в полном объеме закроем потребность на строительство моста в Вологде из средств областного бюджета с последующим восстановлением их из федерального бюджета тогда, когда эти решения будут приняты. Я уже сегодня подпишу поручение включить в расходную часть планового бюджета на 2023-2025 годы дополнительных 1,8 миллиарда рублей на строительства мостового сооружения в створе улицы Некрасова в Вологде", - сказал глава региона на оперативном совещании в правительстве области.Он также поручил администрации города Вологды немедленно приступить к проведению процедур по выбору подрядной организации.Мост планируют построить к 2026 году, он должен разгрузить исторический центр Вологды от движения транзитного транспорта в северном направлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вологда, олег кувшинников, строительство
ВОЛОГДА, 8 авг – РИА Новости. Власти Вологодской области выделят недостающие 1,8 миллиарда рублей на строительства нового моста в Вологде из областного бюджета, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.
По его словам, стоимость мостового сооружения через реку Вологда в областной столице составит 5,7 миллиарда рублей, из которых 3,9 миллиарда рублей согласно распоряжения президента поступит из федеральной казны в предстоящие два года. Недостающие 1,8 миллиарда будут направлены из областного бюджета.
"Мы в полном объеме закроем потребность на строительство моста в Вологде из средств областного бюджета с последующим восстановлением их из федерального бюджета тогда, когда эти решения будут приняты. Я уже сегодня подпишу поручение включить в расходную часть планового бюджета на 2023-2025 годы дополнительных 1,8 миллиарда рублей на строительства мостового сооружения в створе улицы Некрасова в Вологде", - сказал глава региона на оперативном совещании в правительстве области.
Он также поручил администрации города Вологды
немедленно приступить к проведению процедур по выбору подрядной организации.
Мост планируют построить к 2026 году, он должен разгрузить исторический центр Вологды от движения транзитного транспорта в северном направлении.