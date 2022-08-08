https://ria.ru/20220808/vodolaz-1808004746.html

Водолаз погиб во время поисков утонувшего с похмелья омича

Водолаз погиб во время поисков утонувшего с похмелья омича - РИА Новости, 08.08.2022

Водолаз погиб во время поисков утонувшего с похмелья омича

Водолаз, разыскивающий утонувшего в Иртыше в Омской области мужчину, погиб во время поисков, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:32

2022-08-08T12:32

2022-08-08T12:32

происшествия

омская область

иртыш (река)

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 8 авг - РИА Новости. Водолаз, разыскивающий утонувшего в Иртыше в Омской области мужчину, погиб во время поисков, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.Несчастный случай с мужчиной произошел в субботу около 21.00 (18.00 мск) на реке Иртыш возле поселка Нововаршавка в Омской области: у паромной переправы на глазах друзей утонул 35-летний мужчина, накануне употреблявший спиртное."На следующий день во время водолазно-поисковых мероприятий по обнаружению тела утонувшего мужчины у одного из водолазов слетел регулятор подачи кислорода, вследствие чего 40-летний спасатель стал тонуть. Пострадавшего вытащил из реки второй водолаз, мужчину госпитализировали, но врачам не удалось спасти его жизнь", - пояснили в пресс-службе ведомства. Обстоятельства и причины случившегося уточняются.

https://ria.ru/20220801/utoplenie-1806500270.html

омская область

иртыш (река)

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Кирилл Волков

происшествия, омская область, иртыш (река), следственный комитет россии (ск рф)