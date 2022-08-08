Рейтинг@Mail.ru
Водолаз погиб во время поисков утонувшего с похмелья омича - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/vodolaz-1808004746.html
Водолаз погиб во время поисков утонувшего с похмелья омича
Водолаз погиб во время поисков утонувшего с похмелья омича - РИА Новости, 08.08.2022
Водолаз погиб во время поисков утонувшего с похмелья омича
Водолаз, разыскивающий утонувшего в Иртыше в Омской области мужчину, погиб во время поисков, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:32
2022-08-08T12:32
происшествия
омская область
иртыш (река)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d1b54acf0636c4f179e0a7180d6cae89.jpg
ОМСК, 8 авг - РИА Новости. Водолаз, разыскивающий утонувшего в Иртыше в Омской области мужчину, погиб во время поисков, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.Несчастный случай с мужчиной произошел в субботу около 21.00 (18.00 мск) на реке Иртыш возле поселка Нововаршавка в Омской области: у паромной переправы на глазах друзей утонул 35-летний мужчина, накануне употреблявший спиртное."На следующий день во время водолазно-поисковых мероприятий по обнаружению тела утонувшего мужчины у одного из водолазов слетел регулятор подачи кислорода, вследствие чего 40-летний спасатель стал тонуть. Пострадавшего вытащил из реки второй водолаз, мужчину госпитализировали, но врачам не удалось спасти его жизнь", - пояснили в пресс-службе ведомства. Обстоятельства и причины случившегося уточняются.
https://ria.ru/20220801/utoplenie-1806500270.html
омская область
иртыш (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, иртыш (река), следственный комитет россии (ск рф)
12:32 08.08.2022
 
Водолаз погиб во время поисков утонувшего с похмелья омича

В Омской области погиб водолаз, искавший утонувшего накануне в Иртыше пьяного мужчину

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 8 авг - РИА Новости. Водолаз, разыскивающий утонувшего в Иртыше в Омской области мужчину, погиб во время поисков, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Несчастный случай с мужчиной произошел в субботу около 21.00 (18.00 мск) на реке Иртыш возле поселка Нововаршавка в Омской области: у паромной переправы на глазах друзей утонул 35-летний мужчина, накануне употреблявший спиртное.
"На следующий день во время водолазно-поисковых мероприятий по обнаружению тела утонувшего мужчины у одного из водолазов слетел регулятор подачи кислорода, вследствие чего 40-летний спасатель стал тонуть. Пострадавшего вытащил из реки второй водолаз, мужчину госпитализировали, но врачам не удалось спасти его жизнь", - пояснили в пресс-службе ведомства. Обстоятельства и причины случившегося уточняются.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 18:07
На Алтае две школьницы утонули в реке
 
ПроисшествияОмская областьИртыш (река)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала