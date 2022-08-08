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Пользователи ВКонтакте ответили, получают ли они дополнительное образование - РИА Новости, 08.08.2022
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Пользователи ВКонтакте ответили, получают ли они дополнительное образование
Пользователи ВКонтакте ответили, получают ли они дополнительное образование - РИА Новости, 08.08.2022
Пользователи ВКонтакте ответили, получают ли они дополнительное образование
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T20:14
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общество
вконтакте
образование
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МОСКВА, 8 августа – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, хотят ли они получить дополнительное образование.Варианты ответа были: да, в ближайшее время; уже учусь; хочу, но нет времени; нет такой необходимости.В итоге большинство подписчиков ответили, что хотят учиться, но у них не хватает времени. Так проголосовали 35% опрошенных. Второе место заняли те, кто не считает необходимым получать дополнительное образование — около 31% проголосовавших. Планируют учиться 21% подписчиков. И лишь 11% подписчиков ответили, что уже учатся.В комментариях пользователи отметили, что с помощью дополнительного образования можно получить еще одну специальность.
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общество, вконтакте, образование
20:14 08.08.2022 (обновлено: 22:22 08.08.2022)
 
Пользователи ВКонтакте ответили, получают ли они дополнительное образование

Пользователи ВКонтакте рассказали, хотят ли они получить дополнительное образование

© Depositphotos / stokketeСтуденты сидят за компьютером
Студенты сидят за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Depositphotos / stokkete
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 августа – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
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На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, хотят ли они получить дополнительное образование.

Варианты ответа были: да, в ближайшее время; уже учусь; хочу, но нет времени; нет такой необходимости.

В итоге большинство подписчиков ответили, что хотят учиться, но у них не хватает времени. Так проголосовали 35% опрошенных. Второе место заняли те, кто не считает необходимым получать дополнительное образование — около 31% проголосовавших. Планируют учиться 21% подписчиков. И лишь 11% подписчиков ответили, что уже учатся.

В комментариях пользователи отметили, что с помощью дополнительного образования можно получить еще одну специальность.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
3 августа, 11:51
Минобрнауки в сентябре расскажет об обновленной системе образования
 
ОбществоВКонтактеОбразование
 
 
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