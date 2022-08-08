20:14 08.08.2022 (обновлено: 22:22 08.08.2022)
Пользователи ВКонтакте ответили, получают ли они дополнительное образование
Пользователи ВКонтакте рассказали, хотят ли они получить дополнительное образование
© Depositphotos / stokketeСтуденты сидят за компьютером
© Depositphotos / stokkete
МОСКВА, 8 августа – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
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На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, хотят ли они получить дополнительное образование.
Варианты ответа были: да, в ближайшее время; уже учусь; хочу, но нет времени; нет такой необходимости.
В итоге большинство подписчиков ответили, что хотят учиться, но у них не хватает времени. Так проголосовали 35% опрошенных. Второе место заняли те, кто не считает необходимым получать дополнительное образование — около 31% проголосовавших. Планируют учиться 21% подписчиков. И лишь 11% подписчиков ответили, что уже учатся.
В комментариях пользователи отметили, что с помощью дополнительного образования можно получить еще одну специальность.
Варианты ответа были: да, в ближайшее время; уже учусь; хочу, но нет времени; нет такой необходимости.
В итоге большинство подписчиков ответили, что хотят учиться, но у них не хватает времени. Так проголосовали 35% опрошенных. Второе место заняли те, кто не считает необходимым получать дополнительное образование — около 31% проголосовавших. Планируют учиться 21% подписчиков. И лишь 11% подписчиков ответили, что уже учатся.
В комментариях пользователи отметили, что с помощью дополнительного образования можно получить еще одну специальность.