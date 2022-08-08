https://ria.ru/20220808/vkontakte-1808167750.html

Пользователи ВКонтакте ответили, получают ли они дополнительное образование

Пользователи ВКонтакте ответили, получают ли они дополнительное образование - РИА Новости, 08.08.2022

Пользователи ВКонтакте ответили, получают ли они дополнительное образование

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T20:14

2022-08-08T20:14

2022-08-08T22:22

общество

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МОСКВА, 8 августа – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, хотят ли они получить дополнительное образование.Варианты ответа были: да, в ближайшее время; уже учусь; хочу, но нет времени; нет такой необходимости.В итоге большинство подписчиков ответили, что хотят учиться, но у них не хватает времени. Так проголосовали 35% опрошенных. Второе место заняли те, кто не считает необходимым получать дополнительное образование — около 31% проголосовавших. Планируют учиться 21% подписчиков. И лишь 11% подписчиков ответили, что уже учатся.В комментариях пользователи отметили, что с помощью дополнительного образования можно получить еще одну специальность.

https://ria.ru/20220803/falkov-1806881645.html

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