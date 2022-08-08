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На Украине создадут бюро санкционной политики - РИА Новости, 08.08.2022
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На Украине создадут бюро санкционной политики
На Украине создадут бюро санкционной политики - РИА Новости, 08.08.2022
На Украине создадут бюро санкционной политики
При совете нацбезопасности и оборы Украины (СНБО) создадут бюро санкционной политики, которое будет координировать субъекты, которые реализуют санкционную... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T18:28
2022-08-08T18:28
в мире
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. При совете нацбезопасности и оборы Украины (СНБО) создадут бюро санкционной политики, которое будет координировать субъекты, которые реализуют санкционную политику страны, соответствующий законопроект направлен в кабмин, сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.Правительственный комитет рассмотрел в понедельник законопроект "Об основах санкционной политики Украины", участники заседания поддержали предложение о срочном направлении законопроекта на рассмотрение правительства."Бюро санкционной политики, согласно законопроекту, есть рабочий орган совета нацбезопасности и обороны, координирующий деятельность субъектов, реализующих санкционную политику Украины", - сообщает пресс-служба СНБО. При этом в ведомстве отметили, что этот законодательный акт был доработан межведомственной рабочей группой, созданной при секретариате кабмина Украины. Так, в частности, бюро будет проверять предложения о применении санкций на соответствие концептуальным подходам, направлениям, мероприятиям в сфере санкционной политики страны.Аппарат совета полностью готов к работе по созданию госреестра санкций, который предусмотрено создать согласно законопроекту. Аппарату совета предлагается разрешить обрабатывать все виды информации с ограниченным доступом и предоставить доступ к базам данных и реестрам других государственных органов.Украинскому агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) с конца февраля переданы в управление изъятые активы, в том числе российские, более чем на 1,5 миллиарда гривен, или 41 миллион долларов, сообщило 11 июля госбюро расследований (ГБР) Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
https://ria.ru/20220808/sanktsii-1808048423.html
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в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, россия, санкции в отношении россии
18:28 08.08.2022
 
На Украине создадут бюро санкционной политики

На Украине создадут бюро санкционной политики при Совете нацбезопасности и обороны

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. При совете нацбезопасности и оборы Украины (СНБО) создадут бюро санкционной политики, которое будет координировать субъекты, которые реализуют санкционную политику страны, соответствующий законопроект направлен в кабмин, сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.
Правительственный комитет рассмотрел в понедельник законопроект "Об основах санкционной политики Украины", участники заседания поддержали предложение о срочном направлении законопроекта на рассмотрение правительства.
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"Бюро санкционной политики, согласно законопроекту, есть рабочий орган совета нацбезопасности и обороны, координирующий деятельность субъектов, реализующих санкционную политику Украины", - сообщает пресс-служба СНБО. При этом в ведомстве отметили, что этот законодательный акт был доработан межведомственной рабочей группой, созданной при секретариате кабмина Украины. Так, в частности, бюро будет проверять предложения о применении санкций на соответствие концептуальным подходам, направлениям, мероприятиям в сфере санкционной политики страны.
Аппарат совета полностью готов к работе по созданию госреестра санкций, который предусмотрено создать согласно законопроекту. Аппарату совета предлагается разрешить обрабатывать все виды информации с ограниченным доступом и предоставить доступ к базам данных и реестрам других государственных органов.
Украинскому агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) с конца февраля переданы в управление изъятые активы, в том числе российские, более чем на 1,5 миллиарда гривен, или 41 миллион долларов, сообщило 11 июля госбюро расследований (ГБР) Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
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