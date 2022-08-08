На Украине создадут бюро санкционной политики
На Украине создадут бюро санкционной политики при Совете нацбезопасности и обороны
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. При совете нацбезопасности и оборы Украины (СНБО) создадут бюро санкционной политики, которое будет координировать субъекты, которые реализуют санкционную политику страны, соответствующий законопроект направлен в кабмин, сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.
Правительственный комитет рассмотрел в понедельник законопроект "Об основах санкционной политики Украины", участники заседания поддержали предложение о срочном направлении законопроекта на рассмотрение правительства.
"Бюро санкционной политики, согласно законопроекту, есть рабочий орган совета нацбезопасности и обороны, координирующий деятельность субъектов, реализующих санкционную политику Украины", - сообщает пресс-служба СНБО. При этом в ведомстве отметили, что этот законодательный акт был доработан межведомственной рабочей группой, созданной при секретариате кабмина Украины. Так, в частности, бюро будет проверять предложения о применении санкций на соответствие концептуальным подходам, направлениям, мероприятиям в сфере санкционной политики страны.
Аппарат совета полностью готов к работе по созданию госреестра санкций, который предусмотрено создать согласно законопроекту. Аппарату совета предлагается разрешить обрабатывать все виды информации с ограниченным доступом и предоставить доступ к базам данных и реестрам других государственных органов.
Украинскому агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) с конца февраля переданы в управление изъятые активы, в том числе российские, более чем на 1,5 миллиарда гривен, или 41 миллион долларов, сообщило 11 июля госбюро расследований (ГБР) Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.