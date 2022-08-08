https://ria.ru/20220808/ukraina-1808039032.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 08.08.2022

Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска за 35 минут выпустили по городам Донецк и Макеевка 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и три снаряда калибра 152 миллиметра,... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:54

2022-08-08T13:54

2022-08-08T14:05

в мире

украина

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

макеевка

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ДОНЕЦК, 8 авг – РИА Новости. Украинские войска за 35 минут выпустили по городам Донецк и Макеевка 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и три снаряда калибра 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:40 (совпадает с мск)- населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 11:43 – населенный пункт Первомайское – населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 11:50 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 12:15 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в 11.45 также были выпущены 4 снаряда калибром 122 миллиметра по селу Новобахмутовка со стороны украинских позиций в Архангельском.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецк (днр)

макеевка

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в мире, украина, донецк (днр), макеевка