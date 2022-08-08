Рейтинг@Mail.ru
Китай не прекратит учения до воссоединения с Тайванем, считают эксперты - РИА Новости, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220808/ucheniya-1808118727.html
Китай не прекратит учения до воссоединения с Тайванем, считают эксперты
Китай не прекратит учения до воссоединения с Тайванем, считают эксперты - РИА Новости, 08.08.2022
Китай не прекратит учения до воссоединения с Тайванем, считают эксперты
Военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) у Тайваня станут рутиной и не прекратятся, пока остров и материковый Китай не воссоединятся,... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:35
2022-08-08T17:35
в мире
китай
тайвань
пекин
народно-освободительная армия китая
мид кнр
ван и (политик)
нэнси пелоси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783731225_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_d6df98644fc9a428cf42101014fa7aa0.jpg
ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) у Тайваня станут рутиной и не прекратятся, пока остров и материковый Китай не воссоединятся, правительство КНР явно демонстрирует желание ускорить процесс воссоединения, в том числе путем применения силы, после провокационного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, пишет в понедельник китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков.Ранее в понедельник восточная зона боевого командования НОАК сообщила, что китайская армия продолжит учения вокруг Тайваня, уделив приоритетное внимание отработке совместных противолодочных и морских десантных операций. Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако было продолжены и в понедельник."Вооруженные силы Тайваня используют устаревшие подводные лодки, но и их нужно будет нейтрализовать, если НОАК начнет операцию по воссоединению, путем применения силы", - сказал изданию военный эксперт из Пекина на условиях анонимности.Эксперт также отметил, что те внешние силы, которые могут осуществить военное вмешательство в тайваньский вопрос, такие как США и Япония, обладают более совершенными подводными лодками, в частности, это касается американских атомных подлодок, "поэтому отработка операций по противолодочной обороне в реальных подводных условиях вокруг острова Тайвань очень важна", подчеркнул эксперт."Учения показали, что китайская армия может обнаружить вражескую подводную лодку, распознать ее местоположение и атаковать ее с разных позиций, а также защититься от ее нападения", - сказал эксперт.По словам китайского военного эксперта и телевизионного комментатора Сун Чжунпина, военные учения не прекратятся до тех пор, пока не будет решен тайваньский вопрос."Учения НОАК могут стать рутиной. Чем дольше остров находится в блокаде, тем больше это демонстрирует контроль материкового Китая над ним", - сказал Сун Чжунпин Global Times.При этом эксперт отметил, что учения направлены лишь на сдерживание тайваньских сепаратистов и внешнего вмешательства, но не на то, чтобы нарушить повседневную жизнь жителей Тайваня.Эксперт в области военной авиации Фу Цяньшао сказал Global Times, что НОАК продолжит отрабатывать различные тактические приемы и боевые элементы, в том числе с задействованием авианосцев и высадки морского десанта.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.
https://ria.ru/20220808/tayvan-1808092458.html
https://ria.ru/20220808/ucheniya-1807996710.html
https://ria.ru/20220808/oshibki-1807921094.html
https://ria.ru/20220808/tayvan-1808078608.html
китай
тайвань
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783731225_177:0:2177:1500_1920x0_80_0_0_2751f1a13b149fe19d86a4ca777799d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, пекин, народно-освободительная армия китая, мид кнр, ван и (политик), нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань
17:35 08.08.2022
 
Китай не прекратит учения до воссоединения с Тайванем, считают эксперты

Эксперты: армия Китая не прекратит военные учения, пока КНР и Тайвань не воссоединятся

© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) у Тайваня станут рутиной и не прекратятся, пока остров и материковый Китай не воссоединятся, правительство КНР явно демонстрирует желание ускорить процесс воссоединения, в том числе путем применения силы, после провокационного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, пишет в понедельник китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков.
Ранее в понедельник восточная зона боевого командования НОАК сообщила, что китайская армия продолжит учения вокруг Тайваня, уделив приоритетное внимание отработке совместных противолодочных и морских десантных операций. Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако было продолжены и в понедельник.
Самолеты Су-30 ВВС Китая - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 16:14
Китай направил 21 самолет в опознавательную зону ПВО Тайваня
"Вооруженные силы Тайваня используют устаревшие подводные лодки, но и их нужно будет нейтрализовать, если НОАК начнет операцию по воссоединению, путем применения силы", - сказал изданию военный эксперт из Пекина на условиях анонимности.
Эксперт также отметил, что те внешние силы, которые могут осуществить военное вмешательство в тайваньский вопрос, такие как США и Япония, обладают более совершенными подводными лодками, в частности, это касается американских атомных подлодок, "поэтому отработка операций по противолодочной обороне в реальных подводных условиях вокруг острова Тайвань очень важна", подчеркнул эксперт.
"Учения показали, что китайская армия может обнаружить вражескую подводную лодку, распознать ее местоположение и атаковать ее с разных позиций, а также защититься от ее нападения", - сказал эксперт.
По словам китайского военного эксперта и телевизионного комментатора Сун Чжунпина, военные учения не прекратятся до тех пор, пока не будет решен тайваньский вопрос.
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 12:06
ВС Тайваня проведут военные учения с боевыми стрельбами
"Учения НОАК могут стать рутиной. Чем дольше остров находится в блокаде, тем больше это демонстрирует контроль материкового Китая над ним", - сказал Сун Чжунпин Global Times.
При этом эксперт отметил, что учения направлены лишь на сдерживание тайваньских сепаратистов и внешнего вмешательства, но не на то, чтобы нарушить повседневную жизнь жителей Тайваня.
Эксперт в области военной авиации Фу Цяньшао сказал Global Times, что НОАК продолжит отрабатывать различные тактические приемы и боевые элементы, в том числе с задействованием авианосцев и высадки морского десанта.
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 05:18
Пекин призвал США отбросить иллюзии о контроле над Китаем с помощью Тайваня
В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.
Рекламный щит, приветствующий спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 15:35
Блинкен назвал поездку Пелоси на Тайвань мирной
 
В миреКитайТайваньПекинНародно-освободительная армия КитаяМИД КНРВан И (политик)Нэнси ПелосиВизит Пелоси на Тайвань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала