https://ria.ru/20220808/ucheniya-1808118727.html

Китай не прекратит учения до воссоединения с Тайванем, считают эксперты

Китай не прекратит учения до воссоединения с Тайванем, считают эксперты - РИА Новости, 08.08.2022

Китай не прекратит учения до воссоединения с Тайванем, считают эксперты

Военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) у Тайваня станут рутиной и не прекратятся, пока остров и материковый Китай не воссоединятся,... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:35

2022-08-08T17:35

2022-08-08T17:35

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китай

тайвань

пекин

народно-освободительная армия китая

мид кнр

ван и (политик)

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) у Тайваня станут рутиной и не прекратятся, пока остров и материковый Китай не воссоединятся, правительство КНР явно демонстрирует желание ускорить процесс воссоединения, в том числе путем применения силы, после провокационного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, пишет в понедельник китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков.Ранее в понедельник восточная зона боевого командования НОАК сообщила, что китайская армия продолжит учения вокруг Тайваня, уделив приоритетное внимание отработке совместных противолодочных и морских десантных операций. Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако было продолжены и в понедельник."Вооруженные силы Тайваня используют устаревшие подводные лодки, но и их нужно будет нейтрализовать, если НОАК начнет операцию по воссоединению, путем применения силы", - сказал изданию военный эксперт из Пекина на условиях анонимности.Эксперт также отметил, что те внешние силы, которые могут осуществить военное вмешательство в тайваньский вопрос, такие как США и Япония, обладают более совершенными подводными лодками, в частности, это касается американских атомных подлодок, "поэтому отработка операций по противолодочной обороне в реальных подводных условиях вокруг острова Тайвань очень важна", подчеркнул эксперт."Учения показали, что китайская армия может обнаружить вражескую подводную лодку, распознать ее местоположение и атаковать ее с разных позиций, а также защититься от ее нападения", - сказал эксперт.По словам китайского военного эксперта и телевизионного комментатора Сун Чжунпина, военные учения не прекратятся до тех пор, пока не будет решен тайваньский вопрос."Учения НОАК могут стать рутиной. Чем дольше остров находится в блокаде, тем больше это демонстрирует контроль материкового Китая над ним", - сказал Сун Чжунпин Global Times.При этом эксперт отметил, что учения направлены лишь на сдерживание тайваньских сепаратистов и внешнего вмешательства, но не на то, чтобы нарушить повседневную жизнь жителей Тайваня.Эксперт в области военной авиации Фу Цяньшао сказал Global Times, что НОАК продолжит отрабатывать различные тактические приемы и боевые элементы, в том числе с задействованием авианосцев и высадки морского десанта.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня, говорилось в заявлении главы МИД КНР Ван И, опубликованном в ответ на визит Пелоси на Тайвань. Он заявил также, что воссоединение Китая с Тайванем - историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.

https://ria.ru/20220808/tayvan-1808092458.html

https://ria.ru/20220808/ucheniya-1807996710.html

https://ria.ru/20220808/oshibki-1807921094.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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